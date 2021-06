Wanda Nara y Maxi López están en guerra hace años. El jugador de fútbol incumple con la cuota alimentaria de los tres hijos en común, y ahora la deuda asciende a 600 mil Euros. Wanda le propuso a su ex marido y papá de sus hijos llegar a un acuerdo judicial y económico que incluye la única propiedad embargable que tiene el deportista: una imponente casa en el barrio privado Santa Bárbara, en las afueras de Capital Federal.

Fue Ángel De Brito, en su programa, Los ángeles de la mañana, por El Trece, quien contó los detalles de la negociación secreta entre Nara y López que busca un acuerdo, por el momento, difícil de concretar. “Nunca Maxi López presentó un convenio para ver a los chicos. El conflicto, como lo han contado Wanda y Rosenfeld (Ana, su abogada) también es la cuota alimentaria que Maxi no cumple”, arrancó Ángel, después de conocerse que, en el Día del Padre, el jugador hizo una dura denuncia en sus redes contra su ex mujer, por supuesto impedimento de contacto.

“Hay un embargo contra Maxi por 600 mil Euros. Esto tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en algún momento el juez le puso una multa de 100 Euros por día, porque no pagaba”, siguió De Brito.

“La casa de Santa Bárbara, que valía 1 millón 800 cuando la compraron, hoy estaría tasada, porque se hizo la averiguación correspondiente, en 1 millón 200 mil dólares, ahí ya perdieron 600 lucas. Pasaron muchos años, está medio abandonada, y seguramente hay muchas deudas”, aclaró el conductor.

“Como la defensa de López no ofrece nada, Wanda pide que le dejen esa casa completa. Parte va al embargo, que es la deuda anterior, y parte a futuro, por los diez años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad, es el acuerdo que ella propone”, contó Ángel.

“Wanda no necesita esa plata porque Icardi, con el que atesora una lujoso colección de objetos, es diez veces mas millonario que Maxi López y no tiene ningún tipo de problema económico. Lo que quiere es lo que le corresponde. Es el único bien que López tiene embargable y con eso Wanda se aseguraría la deuda alimenticia y lo que su ex le tiene que pagar a futuro a los chicos”, cerró de Brito.

Fuente Paparazzi