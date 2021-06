La sección dentro de la cual el periodista Federico van Mameren pronuncia su editorial al inicio de cada edición de Panorama Tucumano lleva por por nombre “Rompecabezas”.

El conductor del ciclo explicó hoy que se trata de armar una realidad, con las pequeñas piezas con las que esta cuenta. Pero en esta edición se cuestionó cómo podría ser posible armar algo con tantas piezas, cada una de las cuales guarda algo de verdad.

“En la oposición (el intendente de San Miguel de Tucumán), Germán Alfaro, dice haber hecho lo suficiente para merecer algo: ganó dos elecciones, acompañó; reclama merecer algo, y tiene razón”, explicó Van Mameren.

Pero señaló que también tienen razón la senadora Silvia Elías de Pérez y el diputado José Cano cuando afirman tener sus credenciales. “En distintos momentos se pudieron la oposición al hombro y han caminado; y cuando el radicalismo no tenía ni una banca ellos lo reflotaron”, recordó el periodista.

Y también se refirió a la parte de verdad que ostentan los intendentes de Yerba Buena, Mariano Campero, y de Concepción, Roberto Sánchez. “Ellos también ganaron dos elecciones, y vienen mostrando gestión; y dicen que va siendo hora de que los tengan en cuenta. Y también tienen razón”.

Y sumó al legislador Ricardo Bussi: “no puede negarse que un sector de la sociedad le da votos”

Y finalmente refirió al novel partido Creo. “Se ha instalado como opción, que disputa el espacio con el PRO”, dijo Van Mameren.

Destacó que la oposición tienen tantas figuras que no sólo no puede armarse un rompecabezas con esas piezas, sino que ni siquiera pueden armar una lista para los comicios de noviembre.

Pero también explicó la vereda del frente. “En el oficialismo también hay pedacitos. Algunos, más grandes que otros. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, lentamente esté sufriendo las consecuencias de un ataque de ansiedad. El tiempo, que era su principal aliado, rápidamente se convirtió en su principal enemigo. Se apuró”, indicó el conductor de Panorama Tucumano.

“Y en el otro pedacito, el gobernador, Juan Manzur, que tenía el tiempo en contra con su cuenta regresiva, hizo del tiempo su propia fortaleza”, afirmó.

Van Mameren se preguntó cómo se arman todos estos pedacitos, de oposición y de oficialismo; cómo se juntan. Y también se respondió: “con elecciones”.

“Las elecciones definirán qué pasará en la oposición y en el oficialismo; determinarán espacios, momentos y ganadores. Mientras tanto, siguen peleando entre ellos; al punto de que algunas circunstancias pueden ya no ser controladas por los propios líderes, como ocurre entre el manzurista Carlos Cisneros y el jaldista Javier Morof“, reprochó el periodista.

Luego se preguntó quiénes votan en los comicios; y señaló a la cámara. “Usted. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo se siente? Los pedacitos tienen nombres, recuerdos, despidos, broncas, pasado; pero no tienen idea, no tienen proyectos, no tienen futuro. Y ahí está usted, que no está viendo futuro mientras estas peleas dirigenciales siguen su curso”, afirmó.

Van Mameren cerró su espacio con una referencia, como quien señala algo que debe servir de ejemplo. Precisamente, el gesto del senador Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica.

“Déjenme que me quede con este último pedacito; que no sé si engarza en algún lado. Lo pone un hombre acorralado por la muerte, un hombre que sabe que muy pronto se va a morir. Un hombre que tiene menos futuro que cualquiera de los que están peleándose. En un reportaje reciente se preguntó por qué (la vicepresidenta) Cristina Fernández puede llamarlo por teléfono y entenderse con él, pero no tender un puente para encontrar una solución a la grieta”.

El periodista recordó que en la Argentina, cuando esos puentes se lograron construir, las cosas salieron bien. “Bullrich se morirá pronto. Sin embargo, él, con sus palabras, siembra futuro”, puntualizó Van Mameren.