Viejas historias, polémicas de antaño, que siempre brotan y regresan al tapete. Las vivencias peculiares que experimentó Pampita retornan, aquellas vinculadas al sufrimiento dentro de un matrimonio con Benjamín Vicuña y sus accionares desleales.

La mentada enemistad de Carolina Ardohain con la China Suárez se sustenta en la infidelidad del chileno con la actriz, que a la postre se transformó en madre de sus hijos, siempre vuelve. Más allá que en las últimas semanas, la morocha optó por un tono conciliador.

Hace un tiempo que Pampita prefirió eludir las controversias y proteger el seno familiar, al punto que se viralizó con fuerza la tarde compartida con María Eugenia, en el contexto de un homenaje a Blanquita. No obstante, el martes Angie Balbiani expresó algunas declaraciones que generaron rebote.

La amiga de Carolina visitó el piso de LAM y aseguró que todas las mujeres que de algún modo hirieron a la modelo forman parte de su lista negra. Claro que también especificó que esa postura se modificó en los últimos años por la crianza en conjunto de los hijos.

El ciclo de eltrece buscó a Pampita para conocer su reacción a los dichos de Angie y le consultó por la China, lo que abrió el campo a un momento de incomodidad. La conductora de NET apeló a una tajante definición sobre Suárez: “Yo nunca hablo, no lo necesito, tengo un montón de cosas lindas para contarles. No paran de pasarme cosas lindas. Nunca necesito hablar de otras personas, no me gusta. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”.

Y en lo referido a la aseveración de Balbiani que existió el affaire de Vicuña con Isabel Macedo, Carolina Ardohain aseguró: “No me gusta además que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Tampoco me gusta que la prensa busque eso. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa”.

Fuente Paparazzi