Gastón Dalmau en MasterChef fue una de las estrellas de la cocina, lo que le permitió la llegada a la final y su posible consagración en la gran final que se disputará con Georgina Barbarossa. Todos conocen el pasado artístico de Gastón donde el actor se transformó en uno de los más queridos personajes de Casi Ángeles, y tiene miles de fanáticos, pero también en Los Ángeles, California donde vive su vida en familia desde hace algunos años.

Es a partir del comentario de noche donde dijo qué extrañaba de su actual hogar, que todos comenzaron a investigar sobre quien sería si pareja que vive en la costa oeste de los Estados Unidos y el nombre que inevitablemente saltó es el de José Navarro. Se trata de un español al que muchos indican como la pareja del galán del programa de cocina más visto de nuestro país. Gastón, por ahora, no afirmó ni desmintió la relación, pero en su círculo más cercano no se trata de un secreto.

Los “investigadores seriales de redes” o chusmas profesionales lograron determinar que en el caso de Dalmau no se trató de un objeto lo que los vinculó de manera inmediata, sino de un animal. De un perro, y de algunas cosas que fueron publicando tanto él como el pintón muchacho que sería su pareja.

El hermoso animalito se llama Roger y vive con Navarro en Los Ángeles. Lo curioso de esta “relación” es que el perrito tiene fotos con los dos por lo que encendieron las alarmas de los buscadores de romances.

Pero quién es el verdadero José Navarro: en su Instagram personal el mismo se define como “Un español en Los Angeles al que le encantan las historias poderosas y las excelentes comidas. Manejo medios digitales en @imax y tomo demasiadas fotos de perros”.

Un romance que, aunque aún no está confirmado, dará mucho que hablar ya que (no es solo una impresión, sino que lo confirman los fans) se trata de una de las parejas más hermosas de la farándula actual. Si gana MasterChef Gastón… ¿Se vienen a la Argentina?

