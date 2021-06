Kicillof y Fernández. Foto: NA.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof “estarán al frente” de la campaña en las elecciones de medio término y consideró que la oposición “tendría que explicar qué hizo en los cuatro años que gobernó”.

“El Frente de Todos tendrá los mejores candidatos. Alberto Fernández y Axel Kicillof estarán al frente de la campaña, y todos vamos a empujar y a colaborar. Vamos a estar en condiciones de volver a mostrar una coalición fuerte, diversa, con matices, con mucha responsabilidad a la hora de definir las prioridades del país”, indicó Katopodis en declaraciones radiales.

El ministro expresó que “no hay que plantear las elecciones con dramatismo”, sino “explicar y brindar esperanza” a la sociedad en medio de la crisis que generó la pandemia de coronavirus. “Del otro lado, la oposición tendría que explicar qué hizo durante los cuatro años en los que gobernó. A nuestro entender, claramente no cuidó, no protegió, no tuvo en su cabeza las prioridades de cómo generar empleo, cómo cuidar la economía. Lo único que generaron fue mucha preocupación y angustia“, sostuvo el funcionario nacional.

A la vez, Katopodis indicó que “en el año y medio de pandemia” el Gobierno “puso en marcha 1.500 obras públicas en todo el país”.

“Así generamos empleo y marcamos una economía que se va a ir recuperando con un gran sentido federal. Hicimos 31 hospitales carcelarios y 12 hospitales modulares“, afirmó el ministro de Obras Públicas.

Por último, enfatizó que el Frente de Todos “se juega una de las peleas electorales más importantes en la Provincia de Buenos Aires“, y aclaró que no le corresponde “opinar sobre los candidatos de la oposición”, pero dijo que “cuando gobernaron fueron un fracaso”.

Fuente Diario26