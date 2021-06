Con la vehemencia propia de un abogado penalista, Rubén Carrazzone se defendió en el juicio en su contra por el femicidio de su esposa, María Stella Sequiera, que desapareció de su casa de Ezeiza, el 29 de diciembre de 2016 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Durante la declaración, el penalista fustigó a testigos, acusó a fiscales y querellantes de fabricar pruebas y hasta criticó al tribunal por no dejarlo presentar “pruebas materiales”. También se refirió a la víctima en la forma del presente, como si aún estuviera viva. Pero lo más llamativo fue el relato de su vida en prisión.

Tras una pregunta de su defensor, Pablo Cuomo, Carrazonne contó “cómo es la situación de un abogado de más de 30 años de la profesión que cae detenido”. “Mi detención fue en forma escandalosa, incumpliendo todos los tratados internacionales: Me detuvieron en vivo y en directo, en todo el mundo me vivieron”, se quejó en primer lugar. “Una nulidad, pero no pido ninguna porque sería una ofensa para mí salir de acá por una cuestión técnica”, siguió a modo de preludio el abogado acusado como si entre su libertad y su encierro se tratara de una cuestión de honor.

“Yo me tengo que ir de acá libre. Yo jamás le hice nada a mi mujer. Mientras pude, la hice vivir como una reina. Yo, que soy un atorrante y que cuando la conocí a Stella no tenía ni calzoncillos, pero todo lo que hice y todos los delitos que se me indilgan acá, supuestos delitos porque nunca cometí ninguno, fue para disfrutarlo con Stella Maris”, agregó con un tono de voz elevado que nunca abandonó durante la presentación, al igual que una gestualidad casi desencajada frente a la cámara que lo tomaba desde el Penal de Ezeiza, donde permanece alojado.

// “La violó, ella se mató y él está libre”: fuerte reclamo de justicia por el caso de la nena de 15 años encontrada sin vida en Puerto Deseado

La evidente contradicción que cometió en esa frase no sería la única que tuvo durante el discurso ante los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Néstor Javier Jarazo y Fernando Canero y el fiscal general de La Plata Rodolfo Marcelo Molina.

“Júzguenme por otros delitos pero acá ¿violencia de género? ¿A quién se le puede ocurrir semejante disparate?”, dijo mientras señalaba con el dedo hacia la cámara. Y, en referencia a Raquel Hermida Leyenda, lanzó: “Esto es una persecución penal y maniática por un puñado de dólares y por el 50 por ciento de la quinta” y retomó: “Me fui por las ramas, discúlpenme”.

Rubén Carrazzone junto a Stella Maris Sequeria. (Foto: Facebook).

Fue entonces, que retomó el hilo de la pregunta inicial: “Me detienen en marzo de 2017, me dejan en una dependencia policial tres o cuatro días, hasta que en la Unidad 28 se hiciera un lugar, para no estar con el resto de la población, por la edad y por lo mediático. Estuve 13 días en ese lugar hasta que decidieron llevarme a ingresos de Ezeiza”.

Y es aquí que aparece la figura de Miguel Ángel Franco, que había sido cliente de Carrazzone y que fue acusado de colaborar en las llamadas extorsivas por el presunto secuestro extorsivo de Sequiera. Aunque fue sobreseído, Franco también estuvo detenido por el caso, ¿dónde? En Ezeiza. “Hizo correr la versión de que yo era un viejo ortiva, un hijo de mil putas que lo había mandado en cana”, relató el abogado todavía preso. “Yo estaba arrinconado, no podía salir del pabellón”, confesó.

“Fue tanta la presión que hizo Franco sobre mí y sobre algunas personas que estaban detenidas conmigo, que los volvía locos para que yo salga, para que me saquen, que me mandaba a decir cosas, me mandaba a sacar plata, que empecé a tener problemas con los propios compañeros del sector. Cuando salí por primera vez del pabellón, Franco me estaba esperando con sus amigos: me agarraron del cogote, me llevaron a un rincón y me pusieron los puntos”, se lamentó.

El relato continuó: Franco me dijo que en el penal no había leyes y que ahí la ley la ponía él y que yo iba a tener que pagar con plata porque él estaba preso por culpa de Stella Maris. Injurió todo ese temor sobre mi persona. Tuve que pagar por protección. Si no pagaba, la amenaza era aquel te va a dar una puñalada, aquel te va a cortar el cogote”.

”No es ninguna novedad que al preso nuevo lo aprietan. No me quedó otra que pagar y gracias a Dios, Franco salió en libertad”, dijo aliviado.

Carrazzone señaló que pasó mucho tiempo hasta que pudo vivir un poco más tranquilo en el sector. “Me metieron a mí en cana injustificadamente y me pusieron el mote de “mata vulva, usted sabe que estoy suavizando el lenguaje”, dijo y ante el pedido de Cuomo para que lo mencione de la forma correcta, el acusado insistió: “No lo voy a hacer, no es mi vocabulario. Lo voy a decir así y espero que todo el mundo sepa lo que estoy diciendo. Yo no voy a la cocina, donde no hay cámaras, porque tengo miedo que algún amigo de Franco me queme la cara”.

Pese a que se presenta como una víctima, Hermida Leyenda no lo ve así y advierte que es una persona muy peligrosa: “Si me pasa algo, por favor, tengan en claro que fue Carrazzone. Si sigo viva porque él no tiene dinero”, eso es lo que me dicen los testigos y detenidos que están con él”, le dijo la abogada y criminóloga a TN.com.ar.

Si me pasa algo, por favor, tengan en claro que fue Carrazzone. Si sigo viva porque él no tiene dinero”, eso es lo que me dicen los testigos y detenidos que están con él.

Para Rubén Carrazzone el juicio es “una burda, vil e inmunda comedia”

“El Estado se hizo el distraído y no buscó nunca”, dijo el penalista que aseguró que hizo todo lo que pudo para encontrar a su mujer, aunque se negó a dar a conocer sus hipótesis sobre lo que habría ocurrido: “Las dejo para el fuero de mi intimidad porque no tengo pruebas. No voy a cometer si no es una mera opinión como la de los testigos” en su contra.

En ese mismo sentido, les dijo a los funcionarios judiciales: “Ustedes no hicieron nada, sí buscaron pruebas para ver de qué manera enrostrarme este homicidio. Hice todo lo que pude hacer. Ustedes hicieron mucho menos que yo”, insistió y acusó a los abogados de la querella, Javier Garin y Leyenda, de fabricar pruebas.

// Condenaron a los hermanos Murray por el crimen de Zaira Rodríguez en Villa Ballester: “Tendría que haber sido perpetua para los dos”

Por otro lado, volvió a deslizar la posibilidad de que su exesposa pudo haber decidido su destino por su propia voluntad: “Stella es una mujer monísima, tiene una figura espectacular, pero se veía desagradable en el espejo, por la edad”, dijo al alhablar de los motivos que la habrían llevado a “una crisis nerviosa”.

Al mismo tiempo, negó haberle sido infiel a Sequiera: “Jamás la engañé. Ella me ha celado con todas”, aseguró sin pudor e, incluso, mencionó una fotografía en la que se lo ve bailar con Leyenda que estaría publicada en su Facebook (situación que la abogada desmintió). Sin embargo, Carrazzone admitió: “Sí alguna vez le he mirado la cola o los pechos a una mujer, eso no lo voy a negar”.

El abogado continuó con su ataque a la investigación: “Esto es un disparate. No hay un solo testigo que pueda decir que yo he dañado a mi mujer. Quisieron inventar una obra de teatro y le salió mal”. Por ultimo, dijo que el juicio “es una burda, vil e inmunda comedia”.

El caso

Carrazzone comenzó a ser juzgado de manera presencial el 31 de marzo último acusado del femicidio de su esposa, Sequeira, quien se encuentra desaparecida desde 2016 en Ezeiza y cuyo cuerpo nunca fue hallado.

El debate es llevado adelante por la Justicia Federal, ya que inicialmente el caso fue investigado como un presunto secuestro, debido a que el abogado denunció que había recibido un llamado extorsivo para que entregara dinero para recuperar a su esposa, lo que finalmente se desestimó.

Carrazzone afronta una acusación por “homicidio doblemente calificado por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y de falsa denuncia”, en perjuicio de Sequeira.

La víctima, quien convivía desde hacía 13 años con el penalista, desapareció el 29 de diciembre de 2016 de su casa de la localidad de El Ombú, partido de Ezeiza.

El abogado denunció el hecho recién el 31 de ese mes y, un día después, aseguró haber recibido un llamado extorsivo en el que le exigieron 80.000 dólares para liberarla.

Sin embargo, la pesquisa determinó que se había tratado de una falsa denuncia, aparentemente tendiente a entorpecer la investigación y ocultar el femicidio.

Por ese supuesto secuestro estuvo detenido Miguel Ángel Franco (63), quien había sido cliente de Carrazzone y que fue acusado de colaborar en las llamadas extorsivas, aunque finalmente fue sobreseído.

Si bien Carrazzone siempre negó hechos de violencia contra su mujer, incluso al declarar en el inicio de este juicio, para los investigadores existen elementos suficientes para acreditar que el abogado penalista la golpeaba.