En su más reciente entrevista, Flor Peña habló de la gran fantasía que tiene con el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. La artista en más de una ocasión reveló que, junto a su pareja, el abogado Ramiro Ponce de León, practican el poliamor. “Es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice ‘Tengamos una relación más abierta’. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y, cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí”, había indicado la actriz en diálogo con Infobae.

La conductora de “Flor de Equipo” volvió a apuntar a Gallardo para que sea su posible permitido. “Yo soy de River y me casé con Mariano Otero, que vivía en Avellaneda, de Independiente a morir. Mis hijos, de Independiente a morir, y les puse el hombro. En mí ‘segunda gestión’, que es Ramiro ahora, volví a River y ahora no sé si hoy o mañana ya nos estamos por enfiestar con Gallardo. Nada más para que en un momento le pueda decir ¿a quién traés, qué refuerzo?”, comentó al artista en una charla que mantuvo con Juan Di Natale y la Negra Vernaci, en el programa “Sobredosis de TV”, que se emite por la pantalla de C5N.

Asimismo, Peña explicó que su pareja no tendría ningún problema en que el director técnico entre a su cama. “Mi marido está encantado de poder hacerle preguntas, y yo en el medio. ‘¿Y el Enzo, el Enzo?”. La exprotagonista de “Casados con Hijos” comentó que en la charla que tuvo en el programa radial de Diego Díaz, “Futbol Continental”, expresó sus deseos de estar con el entrenador. “Estaba dando una nota con Diego Díaz en la radio y viste cómo soy yo. Era un viernes a la noche, empezamos a hablar de fútbol, yo soy muy futbolera, y empecé a decirle lo que pensaba sobre River. Y antes de terminar, me dijo del poliamor, con quién querría, y le dije con Gallardo. Hay algo de su liderazgo, siento que va a saber formarme. Ahora vos acá, jugá de cinco”, les expresó la conductora a Di Natale y a Vernci.

Fuente: Minuto Neuquen.

Tiempo de San Juan