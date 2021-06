Ya están los dos finalistas del certamen Masterchef Celebrity, pero lo llamativo fue la reacción que tuvo Georgina Barbarosa que solo atinó a emocionarse.

La actriz compartió en su perfil de Instagram, con fotos, el momento en que le anuncian que ella es una de las finalistas de Masterchef Celebrity.

“F I N A L I S T A! y esa fue mi reacción. La no reacción. Me quedé sin palabras, porque lo soñé pero no sabía si iba a lograrlo. Y lo logré!”, escribió la humorista.

Además, la actriz continúo diciendo “Gracias a mucho esfuerzo, a no bajar los brazos, gracias a aprender a reírme de mis limitaciones y seguir adelante y gracias a todo un equipo”.

Luego Georgina se tomó el tiempo para escribirles a sus fanáticos “Gracias por dejarme entrar en sus casas y divertirse conmigo y mis locuras.” señaló.

Cerro su publicación de la siguiente manera “Llegué a la final de @masterchefargentina, las cocinas más famosas del mundo. No lo puedo creer. G R A C I A S. De corazón. Soy muy feliz” escribió.

Los dos finalistas

Con la eliminación de Sol Pérez, quedaron dos grandes candidatos a coronarse como ganadores del certamen gastronómico mas famoso de la televisión.

Por un lado, esta el candidato Gastón Dalmau, y por el otro, esta “la tía”, como la llaman sus compañeros, Georgina Barbarossa.