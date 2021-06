Santi Maratea continúa impulsando en las redes distintas acciones solidarias donde le solicita ayuda de sus seguidores. Esto lo hizo ganar mucho más público y recibir buenas energías. Sin embargo, no pasó lo mismo con su nueva campaña “Infancias trans”, que fue criticada por algunos usuarios. Maratea intentó hacerles entender que son infancias postergadas, que muchas veces son discriminadas por sus propias familias y a muy temprana edad.

Con lo recaudado, se planea crear una fundación, un observatorio y/o comprar una casa destinada a crear políticas para estas infancias. El objetivo es juntar 200 mil dólares, es decir, 32 millones de pesos. Pero hasta el momento, sólo se pudo alcanzar la cifra de 5 millones.

Twitter: @santumaratea

El influencer apoya a la comunidad trans, lo que despertó varias críticas hacia él. Y por supuesto, se defendió: “¿Vamos a dar la imagen de que cuando son infancias trans se tardan, se tardan más porque el apoyo es muy poco? De ninguna manera mi ciela”, dijo y compartió su postura a lo largo de varias stories.

Instagram: @santimaratea Instagram: @santimaratea

“¿Ustedes piensan que el hate va a dominar esto? ¿Se piensan que es el Bailando? El hate nos chupa el…De más está decir que podés estar en desacuerdo con esta colecta como había gente en desacuerdo con lo de Emmita, y en ambos casos me parecen re bigotes. Que se yó”, agregó muy enfurecido.

“Hay una estadística que indica que el 50 % de los niñxs trans intentó suicidarse y vos decís que no estás de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo?”, expresó y en otra publicación escribió: “Por ahí no creés en dios pero sabés perfectamente lo que Dios opina y en el fondo esto no te cierra porque crees entender la naturaleza y entonces, creés que también podés definir lo que es natural y lo que no, te estás comiendo una peli amigo. Sacá un segundo la moral de tu cabeza y explicame el desacuerdo”.

En otras oportunidades, Maratea colaboró con Emma con la compra del medicamento Zolgensma y con atletas argentinos para que puedan competir en Ecuador.