La historia entre Cris Morena y Jey Mammon viene picante desde el día que ella visitó el programa Los Mammones. Se sabe, la productora realizó una más que desafurtunada frase “acusando” de gordo a Jay y eso desató una ola de críticas en las redes sociales y de parte de varios famosos, con Angeles Balbiani y Flor Peña como abanderadas.

“Santiago del Moro… o vos bajando un poco”, fueron las palabras que condenaron a Cris, quien le sugirió a Mammon que debía bajar de peso para ser el conductor del nuevo Jugate Conmigo, cuando hicieron una especie de homenaje a los 30 años de ese ciclo.

Esa noche, Jey no se “calentó” y en cámara sólo lanzó: “Ay, Cris, siempre tan esteta, me encanta”. Pero una vez fuera tomó noción de lo que pasó y contestó: “No tengo mucho que agregar. A mí no me afectó el comentario en lo personal. A mí no, pero entiendo la repercusión”.

Y cerró: “Sí, el acento está puesto en ese momento, pero a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado. Siendo empático entiendo 100% aquel que lo pueda tomar mal… Yo no la conocía a Cris, cuando la vi antes del programa se hizo un silencio, nos agarramos las manos y nos miramos un rato, fue como algo energético, yo la admiro muchísimo”.

LA FOTO RESPUESTA DE JEY A CRIS MORENA.

​Este lunes 21 de junio, Jey regresó al tema a modo de broma, pero le pegó flor de palazo a Morena. La idea del “juego” tenía que ver con cómo se visten los personajes de tele para hacer vivos de Zoom desde sus hogares. Y allí mostraron a Alejandro Sanz, Marley y Rodolfo Barili. Todos con Photoshop y a pura sonrisa.

Pero la última fue la de Mammon, la que le sirvió para “pegar”. Con la imagen en pantalla, lo aplaudieron y Silvina Escudero le dijo que esa foto era para Tinder. “Sí, claro. La voy a subir a Tinder y va a ser la portada de Jugate conmigo”, lanzó como contraataque.

¡Cálmense chicos! Ya vendrán tiempos mejores para todos…

Fuente Paparazzi