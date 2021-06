Tras separarse de Benjamín Vicuña y calmar las aguas turbulentas que los llevaron a la ruptura de la pareja, Pampita logró rearmar su situación sentimental y encontró el amor en su actual esposo, Roberto García Moritán, con quien está esperando una beba que nacerá dentro de un mes.

Sin embargo, algunos fantasmas del pasado aún persiguen a la modelo y es que además de haber mantenido un duro enfrentamiento con la China Suárez, actual pareja del actor chileno, también protagonizó una escandalosa pelea hace una década atrás con Isabel Macedo.

Y este recuerdo volvió al presente luego de que Angie Balbiani, fiel amiga de Carolina Ardohain, confesara en Los Ángeles de la Mañana que existe una “lista negra de mujeres” que mantuvieron un affaire con Vicuña o quisieron llevar adelante un fugaz romance con él.

Asimismo, la exactriz de Rebelde Way dio por confirmada la infidelidad de Benjamín con Macedo, y hasta aseveró que si le consultaran a Pampita por la larga fila de nombres, sería capaz de revelarlos.

Es por eso, que la panelista y notera Maite Peñoñori fue en busca de la jurado de La Academia y sin filtro le disparó: “Angie dijo que hay una lista de mujeres, que por fidelidad absoluta, amistad y cariño a vos, siempre van a estar como en la grieta, en la vereda de enfrente”.

“Me dijo que si te la pregunto a vos puede ser que me la des sin filtros y embarazada”, continuó pícara para sonsacar la información. Pero la cara de la modelo se transformó totalmente cuando Maite le apuntó: “Isabel Macedo fue una de las que nombró”.

PAMPITA E ISABEL MACEDO PROTAGONIZARON UN ESCÁNDALO HACE UNA DÉCADA ATRÁS POR BENJAMÍN VICUÑA

Dentro de este contexto, Carolina primero eligió defender a sus amistades y más tarde respondió sobre sus roces con el papá de sus hijos: “Mis amigos son muy libres de hacer lo que se les antoje, yo nunca me ofendo. No soy de reclamar, ni mucho menos, así que no hay problema con eso”.

Y ante la consulta sobre quiénes estaban incluidas en aquella lista negra, respondió seriamente: “No me gusta además que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Tampoco me gusta que la prensa busque eso. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa y cuido mucho el vínculo familiar”.

“Yo nunca hablo, no lo necesito, tengo un montón de cosas lindas para contarles. Nunca necesito hablar de otras personas, no me gusta. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”

Además, ahondó en su relación con la China Suárez y explicó que mantienen un trato cordial por el bien de los más chicos: “Yo nunca hablo, no lo necesito, tengo un montón de cosas lindas para contarles. No paran de pasarme cosas lindas. Nunca necesito hablar de otras personas, no me gusta. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”.

Fuente Paparazzi