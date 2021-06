Susana Giménez, conductora, NA.

La salud de Susana Giménez sigue mejorando y en las últimas horas, la diva salió de terapia intermedia del Sanatorio Cantegril de Punta del Este para continuar su internación en una habitación común. Según reveló su círculo íntimo, la conductora presentó una notable mejoría para deberá completar su tratamiento de recuperación.

La diva presentó síntomas compatibles con el virus el sábado 5, un día después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado. Tras confirmar que tanto ella como su hija, Mercedes Sarrabayrouse se había contagiado, trató de mantenerlo en secreto para no alarmar a sus seguidores, pero terminó saliendo a la luz. Sobre todo, desde que presentó complicaciones en su cuadro y debió ser hospitalizada el jueves 10 por una neumonía unilateral que afecta su pulmón izquierdo. Mientras que Mecha, recibió el alta epidemiológica, tras cumplir con la cuarentena en “La Mary”, la mansión de la diva en la vecina República Oriental del Uruguay.

La última semana, se rumoreó que la conductora estaba grave y que se había sometido a un costoso tratamiento, sin embargo, los comunicados de prensa oficiales siempre fueron optimistas y no dieron detalles de la forma de abordar el cuadro que eligieron los médicos uruguayos. Aunque sí se hizo hincapié en que Susana necesitaba oxígeno y que tuvo bajos niveles de saturación.

Desde que se instaló en el vecino Uruguay, a fines de mayo de 2020, la diva se mantuvo muy estricta con los cuidados para prevenir los contagios del coronavirus. Según trascendió, solo veía a su hija, con quien convive, su nieta que actualmente está en los Estados Unidos, y su hermano Patricio. Y cada vez que alguien quería ir a visitarla o tenía una reunión de trabajo, pedía que todos los que ingresaran a su hogar tuvieron un hisopado negativo.

En septiembre de 2020, Susana volvió por unas semanas a la Argentina para someterse a una cirugía en el codo luego de sufrir un accidente en su mansión. Tras ser atendida por el doctor Alejandro Druetto y su equipo, la animadora decidió volver al país vecino junto a su familia. En una reciente charla con el programa “Pan y Circo”, que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, indicó: “No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”.

“Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas… La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, agregó y generó polémica con sus dichos.

Fuente Diario26