Vestidos de policías, entraron esta madrugada a una vivienda, obligaron a los moradores a tirarse al piso y luego hubo un intenso tiroteo. El dueño de casa y dos de los delincuentes murieron baleados.

Por contextocuman.com.- Nuevamente sujetos vestidos de policía están en el foco de la inseguridad. En horas de la madrugada, varios sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en inmediaciones de la ruta Alternativa y el puente Ingeniero Barros en Alderetes y la escena terminó con tres fallecidos.

El dueño de casa y dos de los delincuentes fallecieron como consecuencia de los disparos efectuados durante ese suceso. En la escena se recuperó numeroso material balístico de diferente calibre.

Según testimonios de Verónica, la viuda, esposa del dueño de la vivienda, durante el forcejeo él le habría disparado a dos presuntos asaltantes. “Nosotros lo llevamos al caps. Mi esposo forcejeó con uno de los asaltantes”.

“Estábamos durmiendo, ingresaron diciendo que eran policías y que nos tiremos al piso. Tenían armas, chalecos y handies. Yo vi que eran 5 los que entraron, uno entró y dijo que nos tiremos al piso”, narró el caótico momento Verónica, la viuda del dueño de casa.

La mujer aseguró que dos de los delincuentes se llevaron la moto y otros quedaron en la casa, en lo que su pareja empezó a forcejear. En la pelea, uno de los asaltantes tiró un revolver al piso el cual fue usado por la víctima para defenderse, dando inicio a la balacera que produjo las tres muertes.

En relación al hecho en sí, Verónica no entiende qué lo habría motivado a ingresar así. “Plata guardada no teníamos. Mi esposo es albañil y estaba poniendo antenas wifi. Pero no le debíamos plata a nadie. Para mí se confundieron de casa. La moto se la llevaron”.

Por último, la viuda manifestó que fue una balacera total, y aclaró: “Mi marido nunca tuvo chaleco antibala, y las armas encontradas todas fueron de los asaltantes. No los conozco, no sé de dónde son. Mi marido no vendía drogas. Para mí ellos querían llevarse la moto”.