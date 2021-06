Twitter estrenó esta semana una herramienta para que puedas compartir tuits directamente en Instagram. Aunque esta última es una aplicación enfocada en la fotografía, la gente suele compartir sus mensajes de microblogging en forma de imagen, que hasta ahora solo podía hacerse a través de screenshots.

Ahora, la plataforma de microblogging está haciendo más fácil compartir nuestras sesudas reflexiones directamente en las Stories de Instagram.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS.

-management pic.twitter.com/wpjnElsRTK

— Twitter (@Twitter) June 22, 2021