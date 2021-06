En general, a los gobernantes les cuesta mejorar la imagen en el contexto social por dos cuestiones: la apatía de una franja de ciudadanos que están más pendientes de las cuestiones económicas y sanitarias y la consecuente agenda de prioridades que la dirigencia posee respecto de las demandas sociales. Por esa razón no se vislumbran grandes cambios en el ranking de imagen de los gobernadores de este mes, elaborado por CB Consultora de Opinión Pública. De acuerdo con el sondeo privado, los tres mandatarios mejores valorados del mes son Rodolfo Suarez de Mendoza (70,5%), Gustavo Valdés de Corrientes (70,2%) y Oscar Herrera Ahuad de Misiones (68,9%).

Por el contrario, los peores calificados son Mariano Arcioni de Chubut (40,9%), Axel Kicillof de Buenos Aires (41,5%) y Alicia Kirchner de Santa Cruz (42,2%).

Quien más aumentó su imagen positiva con respecto al mes anterior es Omar Gutierrez de Neuquén (+7 puntos), mientras que Raúl Jalil de Catamarca es quien más bajó su imagen con respecto de mayo (-9,5 puntos ).

¿En qué puesto se ubica el tucumano Juan Manzur? Según el ranking de CB, el gobernador de la provincia se mantiene en el mismo puesto que en mayo pasado: 19 de 24 mandatarios de distritos subnacionales. A Manzur, como sucede con el resto de los políticos, desde el presidente Alberto Fernández, pasando por la vice Cristina Fernández de Kirchner, y los opositores Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, la crisis sanitaria y económica se los llevó puestos porque no tienen ni tuvieron la capacidad de respuestas respecto de las expectativas que tenía en ellos la sociedad, evaluó el director de la consultora, Cristian Buttié. En una charla con LA GACETA.COM, el analista político indicó que, los resultados que se observan en la popularidad de los dirigentes no es inquietante para este turno electoral, sino que lo será para 2023, independientemente de dónde los encuentre la política. “La popularidad de los políticos está en baja y no se percibe a nadie que capitalice el descontento social”, señala el consultor.

El diagnóstico señala que Manzur tiene una imagen muy mala del 31,5% y mala del 13,6%. Del otro extremo, los consultados por CB Opinión Pública indicaron que la popular del tucumano es un 12,9% muy buena y un 15,2% buena, mientras que la regular buena se ubica en un 16,3% y la regular mala en un 8,3%. “Con estos guarismos, está claro que los que aplauden a Manzur son menos respecto de lo que lo señalan con el dedo. Entonces su desafío será el de inclinar la balanza en base a resultados y a obras, que es lo que los electores quieren de un gobernador, del mismo modo que un intendente debe garantizarle a los vecinos que le arreglen las calles o le recojan la basura en el domicilio, porque, entre otras cosas, para eso resultaron electos”, acota Buttié. El politólogo insiste en que el gobernador tucumano necesita recuperar terreno en base a sus contactos en la Casa Rosada y más allá de las peleas de poder que pueda tener con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Ese 31,5% de imagen negativa muy mala le resta espacio para seguir perdiendo terreno; debe fidelizar con obras a sus votantes que le confiaron el voto para que transforme a Tucumán. Paralelamente, el porcentaje desnuda otra cuestión: la falta de un blindaje político del gobernador, de ministros que se conviertan en una suerte de colchón de contención frente a una autopista de críticas que puedan lanzarse contra él de distintos ámbitos”, señala. A su criterio, ese blindaje le permitirá concentrarse más en la gestión, mientras que su gabinete se debería encargar de estar en el día a día, tanto para recibir las sugerencias de la sociedad como evitar que las críticas golpeen con más fuerza a la figura del gobernador.

El sondeo también mostró que el presidente Alberto Fernández Alberto Fernández posee su imagen positiva más alta en Santiago del Estero (54,3%) y su imagen positiva más baja en Córdoba (26%). La provincia donde más aumentó su imagen positiva con respecto al mes anterior es La Pampa (+2,4% puntos), mientras que Formosa es donde sufrió la mayor caída (-10,3 puntos ). A su vez, la vicepresidenta obtiene su imagen positiva más alta en Santiago del Estero (53,3%) y su imagen positiva más baja en Córdoba (20%).

En tanto, el ex presidente Mauricio Macri llega a junio con su imagen positiva más alta en Córdoba (45,4%) y su imagen positiva más baja en Santa Cruz (18,7%).

Horacio Rodríguez Larreta mantiene su imagen positiva más alta en CABA (67,8%) y su imagen positiva más baja la encuentra en Jujuy (35,9%).

Por su parte, los cinco intendentes mejores valorados por sus vecinos en junio son Luciano Di Nápoli de Santa Rosa de La Pampa (64,9%), Pablo Javkin de Rosario (64,6%), Leonardo Stelatto de Posadas (64,2%), Ulpiano Suarez de Ciudad de Mendoza (63,4%) y Emilio Baistrocchi de la Ciudad de San Juan (59,7%). Los cinco peores calificados por sus vecinos en éste mes son Gustavo Martínez de Resistencia (40,8%), Gustavo Gennuso de Bariloche (41,5), Fernando Espinoza de La Matanza (42,6%), Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy (47,1%) y Walter Vuoto de Ushuaia (47,5%). En el sondeo privado, el jefe municipal de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, aparece en el puesto 15 sobre las 23 figuras medidas en los distritos con mayor concentración poblacional del país.