Los odontólogos tucumanos se vieron afectados laboralmente por la pandemia en su actividad profesional privada y pública. Afirman que durante estos meses no se sintieron acompañados por el Circulo Odontológico de Tucumán desde el punto de vista gremial ya que durante un extenso período no pudieron trabajar.

Los Primeros entrevistó a las médicas odontólogas Alejandra Heredia y María Laura Frías que se refirieron también a los atrasos en los pagos que además no actualizaron el pago de los honorarios. Por este motivo, sostienen, la mayoría de los profesionales decidieron no aceptar más pacientes con obra social y atender únicamente de manera particular. Además, por los protocolos sanitarios, sólo pueden recibir un paciente de forma esporádica, sin habilitar salas de espera. Esto, produjo una notoria reducción de los servicios.

Mirá la nota: