Wanda Nara le iniciará acciones legales a Maxi López luego de que el futbolista y padre de sus hijos le reclamó el no poder ver a sus hijos desde hace diez meses. La abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, confirmó la demanda. “Quiso lastimar la imagen de Wanda”, afirmó.

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca“, había arremetido López contra Wanda (sin mencionarla) junto a una foto con Benedicto, Constantino y Valentino que compartió en una historia en su cuenta de Instagram.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la empresaria, manager y esposa de Mauro Icardi, le contó a Laura Ubfal que su clienta le iniciará una demanda judicial al futbolista por sus dichos. “Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria… El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda“, afirmó la letrada sobre el argumento que presentarán en la Justicia.

Además, se conoció que el monto de la indemnización será donado por la modelo a comedores infantiles.

Cabe recordar que la expereja ya enfrenta un conflicto legal por la cuota alimentaria. El 21 de mayo del año pasado, Maxi López había sido declarado “deudor alimentario” por no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos llevándolo a pagar unos 3 mil euros por mes.

En ese momento fue también Ana Rosenfeld quien contó detalles de la resolución que llevó adelante el Tribunal de Familia de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro. “Sí, el fallo salió ayer. Son 3 mil euros por mes. Hay meses de 3100”, aseguró al medio Ciudad respecto a la plata que debía pagar López, que serían unos 7500 pesos por día (a la cotización de hoy). Por mes, 250 mil pesos, aproximadamente.

