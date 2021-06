Todo el equipo de ShowMatch la academia (eltrece) está empecinado en conseguirle una pareja a Jimena Barón. Desde su separación del Tucu López no se le ha conocido ningún novio oficial y ella ha dejado en claro que tiene ganas de volver a estar en pareja.

Incluso hoy Cande Ruggieri traerá a su hermano para presentárselo mientras que Barby Franco le traerá un nuevo candidato luego de que la jurado no quedara conforme con el empresario que trajo la semana pasada.

Fue así como apenas entró Cachete Sierra para abrir la segunda noche de disco del certamen tuvo que dar explicaciones. Sucede que Ángel de Brito lo vio entrar, en horas de la tarde, al camarín de Jimena Barón y escuchó ruidos bastantes extraños que llamaron su atención.

“Con Jimena somos amigos hace años y me dijo pasá por el camarín a saludar”, dejó en claro el participante de La academia luego de sostener que él pensaba mantener una relación cordial de “jurado – participante“. Pero no todo quedó ahí, es que Cachete también tuvo que dar explicaciones sobre el fuerte vínculo que mantiene con su bailarina.

“Lo primero que le quiero decir, estaba mirando y pensado en casa y me acorde de Cachete. En un momento me dije no abrá onda entre él y su bailarina”, le preguntó Marcelo Tinelli. Sin embargo, ambos dejaron en claro que no pasa nada entre ellos.

“Tenemos muy buena onda en los ensayos. Tenemos que durar hasta el final”, sostuvo Sierra mientras ella coincidía. Pese a ello, Ángel de Brito dudó de sus palabras y recordó que “los fanáticos de Cachete ven onda”.

Fuente Paparazzi