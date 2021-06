Hay hermetismo y precaución en el macrismo tras la decisión de María Eugenia Vidal de no competir en las elecciones legislativas, jugada que anticipó Marcelo Bonelli en TN.com.ar. Allegados al expresidente Mauricio Macri dijeron que no habrá pronunciamientos hasta que se exprese la exgobernadora. Además, referentes de Juntos por el Cambio manifestaron a este medio que en la reunión de la coalición del miércoles no se habló de esta decisión.

También anticiparon que podría haber una reunión entre el exjefe de gobierno porteño y la exgobernadora bonaerense. De concretarse el encuentro no sería hasta que Vidal complete la cuarentena por la pandemia ya que volvió de Estados Unidos, donde hizo un gira que incluyó una reunión con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

Desde el círculo íntimo del fundador del PRO dijeron a TN.com.ar que no habrá manifestaciones públicas a la espera de una “declaración explícita” de la exgobernadora, que se mantiene en hermetismo.

Referentes del PRO y del radicalismo aseguraron que en el encuentro de la coalición de la oposición “no se habló de ningún nombre en particular”. Expresaron que “la definición de candidaturas corresponden a los distritos” y hablaron de una “versión periodística” sobre la decisión de Vidal.

La exgobernadora no participó de la reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio por estar en cuarentena, como ya se dijo, y tampoco asistió la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La exgobernadora mueve fichas y le provoca un traspié a Macri

En un mes se deben presentar las listas de precandidatos para las legislativas (Foto: Télam – Eva Cabrera).

Falta un mes para que se presenten las listas de precandidatos para las elecciones legislativas y la exgobernadora provocó un “cimbronazo” ya que se desmarcó de los pedidos de Macri. El exmandatario quería que su exvicejefa de gobierno porteño se presentara en la provincia de Buenos Aires. Macri buscaba allanarle el camino a la exministra de Seguridad para que compitiera como cabeza de lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires.

Con la decisión de Vidal se desvaneció el objetivo del expresidente, que esta semana le metió presión públicamente al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para que Vidal compitiera en provincia de Buenos Aires. De todos modos la exgobernadora se presentaría en territorio porteño en el caso de que se selle una lista de unidad.

En la provincia de Buenos Aires sí habrá internas de Juntos por el Cambio. Esto es otro dolor de cabeza para Macri, que impulsaba una lista única en ese distrito. El vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli liderará la nómina a diputados nacionales. Responde a Larreta y cuenta con el respaldo de todos los intendentes bonaerenses del PRO.

Por el lado del radicalismo se prevé que compita el neurocientífico Facundo Manes, una de las apuestas del partido para renovar la coalición. Mientras que por la Coalición Cívica se presentaría la jefa de ese partido Elisa Carrió, que adelantó en Desde el llano que este año competiría en las legislativas.