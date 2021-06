Jonatan Maidana

El marcador central de River Jonathan Maidana recibió dos fechas de suspensión por su expulsión contra Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que se perderá los partidos de ida y vuelta de la serie de octavos frente a Argentinos Juniors.

Conmebol se amparó en el artículo 16.1 del Código Disciplinario, que indica la “suspensión como mínimo de dos partidos en la competición o por un periodo de tiempo específico por conducta violenta o por agredir a jugadores, o a cualquier otra personal presente en el partido, excepto sus oficiales”.

Maidana vio la tarjeta roja por un golpe en el rostro de un rival en la derrota por 3-1 frente al equipo brasileño en el estadio “Monumental”, en el cierre de la fase de grupos del certamen internacional.

River se medirá con el “Bicho” el 14 de julio, desde las 21.30, en condición de local, mientras que la revancha está prevista para una semana después a la misma hora, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Por otra parte, el representante del lateral Fabrizio Angileri, Pascual Lezcano, no descartó una posible salida del zurdo, quien recibió varias ofertas.

“No se descarta nada y no quiero quedar comprometido con una frase, pero las charlas por Angileri son reales. Un detalle que no es menor es que Fabrizio es comunitario, tiene ciudadanía italiana y eso en el ambiente se sabe”, dijo Lezcano en declaraciones al programa “¿Cómo te va Benedetto?”, que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

Y agregó: “Los llamados son constantes por el crecimiento y la maduración que tuvo el jugador. Adaptarse al mundo River lleva un tiempo y el verdadero Fabrizio es el que hoy ven en el campo, con ese nivel”.

Fuente Diario26