Darío Barassi es muy cómplice con los participantes de 100 argentinos dicen, pero cuando se equivocan con las respuestas o no cumplen las reglas es el primero en dejarlos expuestos con el humor que lo caracteriza. Este jueves no fue la excepción. Al notar que una concursante había hecho trampa, disparó: “No me gusta que pase eso”.

El episodio ocurrió esta tarde cuando era el turno de la familia De Oromí de responder. El conductor escuchó que un miembro de ese equipo le había susurrado la respuesta correcta a Jazmín, la joven que debía contestar.

“Se sintió en el aire que alguien sopló”, aseveró Barrasi. La participante rápidamente se atajó y negó que eso haya pasado: “A mí nadie me habló y voy a ser la que va a responder. Te juro, soy una persona honesta”.

Sin embargo, el host del ciclo de eltrece confirmó que lo que había escuchado fue lo mismo que terminó contestando la concursante. “Se escuchó que alguien dijo silla pero bueno, qué juzgue el pueblo”, agregó con cara seria.

Pero lejos de generar una polémica o un momento tenso, se empezó a reír y les pidió a los televidentes -que son muy activos en las redes- que hagan memes con Jazmín. “Mátenlas en redes, háganla meme #DeOromíTrampa”, cerró con humor.

La reacción de Darío Barassi cuando dijeron que Mendoza tiene mar

Este miércoles, el último juego arrancó bien para Carmela, una de las participantes. Sus respuestas en torno a cuántos escalones tiene el Obelisco y a qué edad cambian la voz los adolescentes fueron lógicas. Pero ese inicio alentador se desvaneció cuando el conductor le preguntó qué provincias argentinas tienen mar y montaña. “Mendoza”, contestó la joven que puso cara de que había cometido un error imperdonable.

Una vez terminado el desafío, ella contó que su familia es mendocina. “Me van a matar”, dijo entre risas. Y al escucharla, Barassi arremetió con su ironía habitual: “¿Nos vamos al mar, chicos? Vamos a Mendoza. Hay un mar de malbec”. Luego, agregó: “Háganla meme, quiero la imagen de Mendoza con su cara”.