En la jornada del jueves, el dólar blue volvió a acelerarse y alcanzó su nivel más alto en el transcurso del corriente año. Al respecto, la cotización libre cerró cuatro pesos por encima del valor registrado durante la rueda del miércoles y fue ofrecido para la venta en cuevas de la city porteña a $170.

En ese sentido, anotó su valor más alto desde el 13 de noviembre del 2020. En los últimos tres meses, la ganancia del billete informal ha sido de 20,6 por ciento.

Portfolio Personal Inversiones señaló que “el BCRA sigue convalidando un crawling-peg en torno a una TNA (Tasa Nominal Anual) del 11,99% promedio diario llevando la tasa promedio del mes al 14,67%. Para tener como referencia, esta se ubicaba en 19,4% en abril y alcanzaba una TNA del 28,2% en marzo”.

Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones, afirmó que “el Gobierno mantendrá el ritmo actual de movimiento del tipo de cambio oficial. Claro que los dólares financieros, a medida que nos acerquemos a las elecciones, entendemos sufrirán mayor presión. No obstante, el Banco Central –ya sea con los futuros que puede vender a través de ROFEX o con operaciones vía el mercado de bonos- se ocupará de buscar que no existan muchos ruidos, aunque en un contexto más incierto no podrá quizás evitar una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores”.

La brecha cambiaria entre el dólar que se vende en el mercado paralelo y el oficial mayorista -que cotizó durante la jornada de hoy a $95,55- alcanzó el 77,9%, todavía muy por debajo del récord de los 150 puntos porcentuales registrados en octubre pasado.