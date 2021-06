Lionel Messi está recibiendo millones de saludos en el día que cumple 34 años, pero hubo uno muy especial en las redes que causó sensación.

Fue el que le dedicó Antonela Roccuzzo, su esposa, quien acudió a una foto del pasado en la que se los ve muy felices y jóvenes.

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (u0040antonelaroccuzzo)



“Feliz Cumple mi Amor?? Te amamos cada dia mas!! Sos todo para nosotros , te extrañamos muchisimo!!???? #viejitogruñon??”, fue lo que eligió Anto para saludar a su amado marido.

Obviamente que esta publicación rápidamente se convirtió en viral y fueron más de un millón de personas los que se sumaron a esta celebración virtual.



Lionel y Antonela, junto a sus tres queridos hijos

Tiempo de San Juan