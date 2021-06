Hernán Drago pasó por el nuevo talk show que conduce Laurita Fernández y dejó a todas las mujeres del panel enamoradas. Es que el morocho no sólo dejó en claro que es un modelo de belleza sino que dio a entender que es una suerte de “divorciado ideal”.

Es que Drago contó cómo se lleva con Bárbara Cúdich, su ex esposa, de quien se divorció en 2019, una relación equilibrada en la que la prioridad está puesta en sus dos hijos en común, Lola y Luka.

Pero, ¿es que acaso Hernán nunca tiene diferencias con su ex? Claro que sí, pero, tal como aseguró, al menos él intenta poner paños fríos en cuanto surge alguna discusión. Ya que, dijo, tiene un carácter “muy tranquilo”.

“Cuando veo que la conversación va para un lado, prefiero tomar distancia un día o un par de días y volver a hablarlo de manera siempre constructiva. Porque si escuchás algo destructivo del otro lado y vos seguís destruyendo, termina mal seguro y quienes salen perjudicados son los chicos”, señaló. Y siguió, reflexivo: “¿Qué padre no ama a sus hijos? Entonces, si no lo hacemos nosotros como adultos, hagámoslo por ellos también”.

Para cerrar, el modelo contó que su “proyecto de pareja” terminó a mediados de 2019. Sin embargo, no terminó su “proyecto de familia”. “No hemos tenido grandes discusiones porque priorizamos a los chicos, cuando ella me dice algo que yo no estoy de acuerdo se lo planteo de una manera y tratamos de ir para adelante”, concluyó.

Fuente Paparazzi