Justin Timberlake manifestó públicamente su total apoyo a Britney Spears, su ex, quien este miércoles 23 de junio solicitó a un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, poner fin a la tutela que su padre tiene sobre ella desde hace 13 años y por el cual no puede controlar ningún aspecto de su vida. Sin embargo, una lluvia de fans le cayeron directo a la yugular al cantante al recordarle lo mal que le hizo a la artista.

“Después de lo que hemos visto hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en estos momentos. Independientemente de nuestro pasado, bueno y malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que le está pasando no es correcto. A ninguna mujer se le debería restringir la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, escribió Timberlake en su cuenta de Twitter.

“Nadie debería ser retenido NUNCA en contra de su voluntad… ni tener que pedir permiso para acceder a todo aquello por lo que ha trabajado tan duro”, agregó el cantante, actor y bailarín estadounidense, de 40 años de edad.

“Jess (Jessica Biel) y yo enviamos nuestro amor, y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan lo correcto y la dejen vivir como quiera”, concluyó Timberlake sobre Britney, quien a su vez recibió el apoyo de muchos colegas, artistas, periodistas, productores.

Sin embargo, los usuarios en las redes no perdonan y muchos le recordaron las acusaciones de sexismo y misoginia que recayeron sobre él cuando eran pareja y cuando se separaron y por las que se vio obligado a pedirle disculpas a Britney recién después de ver la repercusión que tuvo el tremendo documental Framing Britney Spears.

“In Argentina we have an expression for people like you: CARADURA”, “Vos también jugaste un papel en esto no eres un héroe sólo porque ahora hablas de esto para tener buena prensa y ser pintado como un héroe. Vemos lo que estás tratando de hacer”, “Algunos de nosotros hemos estado apoyando a Britney todo el tiempo, sin avergonzarla, arrastrándola en su música para obtener influencia y sólo hablando una vez que se dio cuenta de que su comportamiento de chico de fraternidad ya no es lindo. Te vemos. No olvidamos que tu comportamiento también tiene la culpa“, son algunos de los miles de mensajes que pueden leer en la red del pajarito.

“eres literalmente una de las razones por las que todo esto empezó, pero está bien hermano, trata de hacerte ver como un buen tipo si eso te hace sentir mejor contigo mismo”, “La explotaste para tu propio beneficio, y lo estás haciendo hoy aquí de nuevo. Además, con la insinuación de que ella hizo algo malo, tal vez apoyarla en privado es lo mejor”, dicen otros. Aunque también tuvo apoyo de quienes no quieren iniciar una nueva guerra.

Desde hace años, el lema #FreeBritney se mantiene fuerte, pero en las últimas horas cobró más sentido que nunca después de que Britney Spears pidiera públicamente por primera vez poner fin a la tutela de su padre y narrara algunos terribles momentos que ha vivido.

“No había vuelto a intervenir porque en la audiencia anterior no me sentí escuchada”, argumentó la estrella a través de una llamada telefónica en el juzgado. “Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta. No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”.

Según comentó la Princesa del pop, ella define su tutela como un secuestro, pues ha sido obligada a trabajar entre 2013 y 2017 en Las Vegas, y argumentó que no le dejan ni acudir al médico para quitarse el DIU que lleva puesto. “Ya han hecho un buen trabajo explotando mi vida”, explicó, refiriéndose a su padre, Jamie.

Fuente: Exitoína