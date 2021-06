En cuestiones del corazón, la situación de Agustín “Cachete” Sierra es una total paradoja. Porque, a pesar de ser uno de los solteros más codiciados del medio, las cosas no le salen bien a la hora de hacer match con las chicas que le gustan.

Así le pasó con Laurita Fernández, de quien se supo que Cachete había quedado obnubilado tras conocerla a fondo en Cantando 2020, pero con quien la cuestión no prosperó más allá de algún que otro mensaje buena onda.

Y después parece que Sierra volvió a rebotar, pero esta vez con Jujuy Jiménez, a pesar del intercambio de likes entre los dos que encendieron las alarmas de Juariu, la detective de las redes, que la hicieron sospechar de que ahí había romance en puerta.

Pero cuando en Implacables fueron a la fuente para saber qué había pasado con Sofía, el ex Chiquititas sorprendió con un inesperado reclamo para la morocha por una actitud que no le gustó nada: su poca reserva. “No sé qué pasó con Jujuy. Tenía buena onda también con Jujuy y me mandó al frente de que le mandé un mensaje por Instagram, pero igual no pasa nada”, dijo.

En cambio, sobre Laurita, aseguró que sus mensajes siempre quedaron en el ámbito privado, que la cosa no prosperó y que tampoco tiene muchas esperanzas de que algo cambie: “No pasa nada, y además con todo esto se genera una atmósfera en la que lo que antes tenía tensión ahora no va a suceder”.

“Nosotros nunca hablamos nada, pero nunca se sabe. Para mí, es una mujer increíble. Ya veremos”, cerró, soñador.

Fuente Paparazzi