“Soy enamoradiza. Terrible… soy fatal”, admitió Soledad Silveyra, ícono total de las telenovelas, en su visita al estudio de Intrusos. Es que la actriz, que debutó a sus tiernos 15 años en una película con Palito Ortega, vivió grandes amores con personas de todos los ámbitos y despertó fantasías aquí y allá.

“Cuando hice Rolando Rivas taxista, con Claudio García Satur, yo estaba casada con Jaramillo, el padre de mis hijos. No necesitó hacerme escenas, porque yo me retiré”, dijo Solita sobre esa pareja, a cuenta de ese romance que calentaba la pantalla y que llegó a enamorar a su partenaire en la vida real.

Así lo contó la actriz: “Los otros días Claudio dijo en una nota que se había enamorado de mi, y yo estaba muy enamorada de mi marido en ese momento y preferí irme. Por eso, Alberto Migré no se enojó tanto y después hice Pobre diabla”.

Soledad confesó, además, que lo que la enamora de un hombre es “su cabeza”, “lo que piensa, lo que sabe”. “De Hernán Lombardi nunca me imaginé enamorarme, pero me ganó su cabeza, lo mismo con Chacho Álvarez”, señaló, sobre estas dos ex parejas.

Sin embargo, a la hora de elegir una gran pasión, la rubia no lo dudó: fue Miguel Ángel Solá, con quien luego de separarse estuvieron mucho tiempo sin contacto. “Ahora cuando vino con su mujer nos vimos, fuimos al teatro. No me acuerdo qué pasó, pero algo pasó y seguro la culpable fui yo, porque soy muy posesiva”, reconoció, entre risas.

¿Y con Diego Maradona, qué pasó? “¡Eso es más mito que otra cosa!”, aclaró, divertida, sobre la versión que empezó a tomar fuerza cuando, en 2019, la actriz contó en PH Podemos hablar que el Diez le había confesado una vez que tenía una fantasía: conocer a “Mónica Helguera Paz”, la protagonista de la telenovela Rolando Rivas, taxista.

