Insólitos mensajes de despedida a “Torrejita”, el ladrón baleado en La Plata

E.C. o también “Torrejita” como le decían sus amigos, fue baleado en La Plata por el hombre al que intentó robar.

Se había tatuado una mano esquelética sobre su mano derecha, atado a un rosario. Murió de un tiro luego de entrar a robar en la noche del martes a una casa en la calle 49 en La Plata donde estaba el peluquero Marcelo Maza junto a dos de sus hijos.

“Cuando veo la cámara de seguridad, veo al tipo encapuchado, que agarra al nene. Entonces, lo primero que atino a hacer es agarrar la alarma vecinal y la prendo. Ahí veo que el tipo ya está pateando la puerta”, relató el amigo de la víctima. “Nos miramos con Marcelo, que no entendía nada. Y dijimos ‘Este está loco’. El pibe apenas abre la puerta entra y dispara”, relató.

Maza, que portaba una pequeña pistola, una Beretta 6,35 mm, le disparó. Huyó herido y cayó pocas cuadras después.

Tras la muerte de “Torrejita”, sus amigos lo despidieron en Facebook con homenajes. Se habían reunido poco antes del robo. Según ellos, se levantó y se fue para robar y morir.

“Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano Por qué te fuiste, la concha de la gorra, que en paz descanses”, expresó uno de sus amigos en la red social.

“El sábado de caravana en la puerta de casa comimos un pan casero, jajaja, todo duro, ¿te acordás, manito? Estuvimos hablando que querías empezarte tu pieza ahí con tu abuela y tu mamá. Querías juntar plata para tus hermanitos y nos dimos un abrazo”, relató otro.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’ llorando y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, finalizó. Pero ninguno habló de la familia víctima del robo.

”Fue legítima defensa y él esta libre. Marcelo tenía el arma y el ladrón le dispara y ahí le dispara él”, aseguró un amigo de la víctima. “Fueron 12 segundos de terror”, explicó.

Fuente Diario26