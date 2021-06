Hace años comenzó una movida para convertir al 24 de junio en un día de culto para el país. Es que esa fecha coincide con varios de los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes de nuestra historia nacional.

El primero fue tres siglos atrás. En 1789, en Saladas, Corrientes, nacía Juan Bautista Cabral. Sargento perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo, pasó a la inmortalidad al dejar su vida para salvar al coronel José de San Martínez en el Combate de San Lorenzo.

Hace exactos 110 años se daban, con diferencia de solo unas horas, los nacimientos de dos grandes íconos. Juan Manuel Fangio, aún para muchos el mejor automovilista de Fórmula 1 de toda la historia, y Ernesto Sábato, uno de los ensayistas y novelistas argentinos más reconocidos a nivel mundial.

Si una disciplina acapara buena parte de este ranking esa es el fútbol. En 1927 nacía en Junín uno de los grandes maestros del balompié, Osvaldo Zubeldía. Forjó una identidad única e irrepetible, e influyó a grandes personajes del deporte. En 1968 logró su mayor proeza: levantar la Copa Intercontinental con Estudiantes de La Plata en Manchester, ante el poderoso United.

En 1935 se daba uno de los días más tristes de la cultura argentina, que repercutió en todo el planeta y hoy sigue vivo en la memoria de todos al mencionar el nombre de nuestro país. Se iba Carlos Gardel, cantante, el más conocido representante en la historia del tango.

La pelota nos dio varias de nuestras últimas grandes alegrías como nación. En 1978 daban a luz a Juan Román Riquelme, uno de los más talentosos número diez de nuestra historia y máximo ídolo de Boca Juniors. En 1987 el que nacía era Lionel Messi, para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Tres años más tarde, Caniggia le metía un épico gol a Brasil y la Selección eliminaba a su clásico rival del Mundial de Italia 90.

Hoy está cumpliendo 34 años Lionel Andrés Messi. Algo que nunca creí que escribiría. El Hombre récord. La rutina de lo extraordinario. El jugador que, sin saberlo, aquel 16 de octubre de 2004, cambiaría la vida del Barcelona y la de todos nosotros. 34 años, 34 tuits. Vamos. pic.twitter.com/ufpwTpbN7I — 𝙅𝘿🎙 (@JuannDis) June 24, 2021

Llegado fines del siglo XX, dos sucesos marcarían un cambio generacional que hoy persiste. En 1996 nacía Mauro Lombardo, más conocido como Duki, quizá el mayor exponente de la música urbana actual, de Argentina para el mundo. Cuatro años después partía trágicamente Rodrigo Bueno, representante del cuarteto cordobés y de los más queridos músicos de nuestra historia.

Si hubo un gol válido gritado por la generación millennials con la misma fuerza en todo el país, ese también sucedió un 24 de junio. Maximiliano Rodríguez la bajaba de pecho desde afuera del área y, con su supuesta pierna menos hábil, colgaba del ángulo una pelota para que la Albiceleste le pasara a ganar a su par de México en el Mundial 2006.

Ya pasaron 15 años del último… ¿Cuál será el próximo gran acontecimiento nacional en un 24 de junio?

