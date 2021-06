El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, recibió este jueves por la tarde el alta médica luego de haber sido internado en el Sanatorio Güemes y sometido a una angioplastia el pasado miércoles. Luego de la intervención, el dirigente de 56 años contó que se encuentra en buen estado de salud y continuará el reposo en su domicilio.

Este miércoles por la mañana, luego de reunirse con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, Meoni empezó a sentir un malestar físico en la zona del pecho. Ante los dolores punzantes y cada vez más agudos, fue el propio ministro, quien se trasladó a la guardia del Sanatorio en el barrio porteño de Palermo.

// El protocolo de la Ciudad para el regreso a clases presenciales: tapaboca desde los cinco años, suspensión de actos masivos e ingreso escalonado

Allí le realizaron estudios médicos, que determinaron un “síndrome coronario agudo” y, con esto, la necesidad de realizar una operación quirúrgica. Cabe remarcar que el ministro es una persona que, según describió él mismo, tiene “antecedentes clínicos” que agravaban la situación, como lo son “hipertención arterial” y una “enfermedad coronaria con colocación de tres stends en 2014″, según pudo conocer TN.com.ar.

La angioplastia consiste en inyectar un líquido de contraste yodado y, por medio de un equipo especial de rayos x, observar el estado de las arterias coronarias y determinar dónde se encuentra, si es que la hay, alguna obstrucción causada tanto por una placa de colesterol como por un coágulo.

Según informó uno de los partes médicos, “el estudio mostró que los stents previos se encontraban bien pero una pequeña arteria diagonal presentaba una lesión crítica que requirió realizar una angioplastia con balón con drogas. Se logró dilatar correctamente”, informó el equipo de salud que llevó adelante la intervención, agregando que el ministro Meoni “toleró muy bien el procedimiento”.

Luego de la operación, lo trasladaron a la sala de observación en la Unidad Coronaria de la clínica “para su mejor control evolutivo”. Sin embargo, desde el minuto uno, respondió favorablemente, a tal punto de que no dejó de lado sus actividades y continuó con su trabajo de manera virtual.

// Autorizan a que uno de los padres se tome licencia laboral para cuando los hijos tengan clases virtuales o jornada reducida

Mario Meoni anunció su alta médica a través de las redes sociales

Menos de 24 horas después, fue el propio Mario Meoni quien anunció, a través de su cuenta de Twitter, el alta médica tras la angioplastía que le fue realizada en el Sanatorio.

“Este mediodía recibí el alta médica por parte de los profesionales del Sanatorio Güemes. Me encuentro muy bien, en mi domicilio, cumpliendo con los cuidados que me indicaron. Agradezco la calidez del personal de la clínica y todas las muestras de afecto que me hicieron llegar”, escribió.