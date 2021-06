El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, destacó los trabajos que se vienen desarrollando con ivermectina desde el año pasado en la Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud Pública.

“La ministra de Salud, Rossana Chahla, junto a la Dirección de Investigación de la Provincia, diseñaron protocolos de investigación luego de saber que la ivermectina a nivel in-vitro en laboratorio era efectiva como antiviral. Se desarrollaron distintos protocolos y fueron aplicados a nuestro personal inicialmente y vimos su efectividad”, indicó el funcionario.

En este sentido, Medina Ruiz contó que ya hay publicaciones sobre esto: “no es un medicamento con el que uno se pueda auto-medicar, sino que siempre tiene que estar con indicación de un médico y bajo protocolo. Estamos viendo que tiene efectos beneficiosos. Uno es bajar la carga viral en el paciente, que por lo tanto no desarrolla mucha enfermedad y llegada la etapa inflamatoria, al no haber tanta carga viral, no desarrolla una enfermedad grave. Por otro lado, al bajar la carga viral contagia menos”.

En la oportunidad, el funcionario destacó que esto solo debe administrarse bajo protocolo. “Si no está enfermo y quiere ingresar a un protocolo de investigación para prevención, lo pude hacer. Y si está cursando la enfermedad en nuestro centro se ofrece hacer el tratamiento con ivermectina que es muy efectivo, porque al bajar la carga viral la persona tiene menos exposición al virus y menos capacidad inflamatoria nociva”, explicó.

Por último, Medina Ruiz comentó que las provincias de Jujuy y La Pampa pusieron a la ivermectina como protocolo y están avanzando. “Esta es una enfermedad nueva, por lo que nosotros en la provincia fuimos pioneros en desarrollar un protocolo de investigación serio que está demostrando su efectividad”, concluyó.