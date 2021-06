Consciente de que muchos de sus usuarios usan su versión de escritorio, Instagram está por fin trabajando en la posibilidad de subir fotografías, por primera vez en su historia, fuera de la app.

Como confirmó un vocero de Instagram a Engadget, la compañía sabe que muchas personas acceden a la plataforma a través de su computadora. Así, quieren mejorar la experiencia al añadir la posibilidad de subir un contenido al feed de Instagram directamente desde el navegador de escritorio.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021