En el amor, como en la vida misma, hay que saber perder. Una pareja no puede funcionar, pero no significa que todo termina ahí.

Hay personas a las que les cuesta mucho superar una ruptura sentimental y mucho tiene que ver en eso sus signos del zodíaco.

Libra

Desaparecer e irse lejos es su política de vida cuando sus sentimientos están quebrados. Guardan un dolor inmenso en sus corazones que no son capaces de exteriorizar, les cuesta hablar y les encanta torturarse viendo fotos, leyendo mensajes, e incluso, buscando un motivo para “intentarlo de nuevo”.

Virgo

Les cuesta trabajo reconocer que el cuento de hadas que creó se desmoronó. Se juzga y constantemente se culpa por haber despertado emociones negativas en la persona con la que estaban. Quiere salir del abismo, pero no es capaz, y aunque a veces necesita estar solo para caer en cuenta de que la vida sigue, no es suficiente porque no es capaz de soltar y su proceso de duelo se vuelve eterno.

Aries

El rey de las culpas. Todo el tiempo se castiga a sí mismo y no le es fácil encontrar calma. En ocasiones pueden alertar con sus comportamientos a sus amigos y familiares ya que entra en un estado de soledad excesivo. Le gusta ensimismarse y encontrar la salida sin ningún tipo de ayuda. El resentimiento vive en él, por eso es normal que no cierren ciclos.