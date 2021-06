La polémica de Horacio Cabak y los dichos de su mujer Verónica Soldato de supuestas infidelidades del conductor continúan entregando nuevos capítulos. Cuando todo parecía haberse sumergido en un silencio, todo volvió a estallar.

Resulta que en Intrusos lograron recabar una serie de cartas documentos que se entrelazaron Rocío Oliva y la esposa de Cabak. Todo había iniciado con la intención de la ex de Diego Maradona de solicitarle vía legal que se hiciera cargo de haber instalado la idea de ser la amante del modelo.

Claro que lo más llamativo sucedió después, en la respuesta de Soldato, que a través de esa misiva legal le escribió un texto larguísimo, en el que se destacan varias situaciones extrañas. Todo eso lo leyeron y mostraron en el ciclo de América.

De la redacción de Verónica se desprenden concepciones muy picantes, porque en todo momento la mujer de Cabak asegura y perjura que desconoce el origen de la noticia que informó Ángel de Brito en LAM. Soldato reafirma que no tiene nada que ver con esos datos que divulgó el animador de eltrece.

Además, la esposa de Horacio sostiene que nunca vio ni leyó nada respecto a esas informaciones que circularon del supuesto affaire de Rocío con el modelo. Básicamente le pide que se dirija a de Brito con el fin de buscar en él las aclaraciones.

Lussich le puso interpretación a ese documento tan pesado y sostuvo:”Verónica desconoce cualquier tipo de relación entre Rocío y su marido y que ella le haya dicho a De Brito algo al respecto“.

Por su parte, Adrián Pallares aportó otra lectura de todo este embrollo y expresó: “Fue aconsejada por un abogado: ‘negá todo, vos no hablaste con Ángel, no la nombraste a Rocío, no tenés nada que ver, vos no sabés nada’. Son artilugios legales que a este momento llaman mucho la atención“.

Fuente Paparazzi