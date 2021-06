La concejala de San Miguel de Tucumán Liliana Leiva (Fuerza Republicana -FR-) refutó las declaraciones políticas que formuló el intendente de la capital, Germán Alfaro.

El líder del Partido por la Justicia Social (PJS) cuestionó a dirigentes que, según señaló, hace dos décadas se presentan como alternativas para los tucumanos. Mencionó, puntualmente, al gobernador, Juan Manzur, al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y al legislador Ricardo Bussi. “La gente está cansada”, dijo Alfaro.

Además, el intendente negó tener intenciones de postularse para los comicios nacionales de este año, pero remarcó su consideración respecto del lugar que ocupa en la oposición de Tucumán. “Yo no quiero ser candidato. No tengo problemas en ese aspecto. Ahora, soy la mayor fuerza en la oposición: tengo más legisladores y concejales, estoy en el municipio más grande y tengo estructura. Creo que puedo conducir este proceso. Pero si alguno no lo cree así… seguiremos como hace seis u ocho elecciones con los mismos candidatos a gobernador, a senador, a diputado”, enfatizó.

“Resultan increíbles las declaraciones del intendente. Su soberbia no tiene límites. Lo demuestra cuando manifiesta que la gente está cansada de muchos políticos que están hace más de 20 años como opciones electorales, y no se incluye”, dijo Leiva.

Señaló, luego, lo que entiende como una contradicción de Alfaro. “Afirma que no quiere ser candidato, pero pone como condición para formar un nuevo frente que su esposa encabece lista; eso no condice con lo que pregona”, criticó la concejala, en referencia a la negativa del alfarismo a integrar un frente que incluya a FR.

Leiva también puso en cuestión los dichos de Alfaro acerca de que su espacio es la principal fuerza opositora. “La mayor fuerza en la oposición es FR; sus más de 155.000 votos lo demuestran. Con tanta displicencia dice que tiene más legisladores y concejales, y no los tiene”, afirmó.