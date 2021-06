Durante la madrugada de este jueves, un edificio ubicado en Miami se derrumbó y, por el momento, hay un fallecido, muchos heridos y desaparecidos. Al momento del escalofriante episodio, una famosísima pareja de argentinos estaba en el lugar y se salvaron de milagro.

Se trata de los actores Nicolás Vázquez y Gimena Acardi, quienes en el momento en el que el edificio ubcado en las cercanías de Miami Beach se desplomaba estaban dentro del ascensor. Noticias RelacionadasDerrumbe de un edificio en Miami: habría al menos un muerto y decenas de heridos y desaparecidos

Según publicó Infobae, la actriz sufrió heridas leves y fue atendida en un hospital, al que llegó con su marido por sus propios medios. Poco después, ambos aportando tranquilidad desde las redes sociales con escuetos posteos. “Nosotros estamos bien, gracias por preocuparse”, puso Gimena, algo similar a lo escrito por Nico: “Gracias a Dios nosotros estamos. Gracias por la preocupación”.

Los argentinos se encuentran en Miami desde algunos días por un proyecto laboral. Si bien no trascendió de qué se trata se supo que es muy importante y mucho tiene que ver una apuesta laboral en ese país en el que están involucrados varios empresarios y organismos del gobierno.

