Si bien la irrupción de la segunda ola de coronavirus hizo estragos en el país y la situación derivó en nuevas restricciones que las provincias implementaron de acuerdo con la situación epidemiológica, la temporada turística de invierno se asoma como una oportunidad para uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.

Las vacaciones se extenderán desde el 19 hasta el 30 de julio y, acompañando el descenso de casos que se registran desde hace varias semanas, los distritos ajustan los protocolos y requisitos para recibir visitantes.

Si bien todavía resta ultimar detalles con el Ministerio de Salud, que tiene la última palabra en lo que respecta a cuestiones sanitarias, desde la cartera de Turismo y Deportes de la Nación adelantaron a TN.com.ar que en principio habría luz verde para confirmar la temporada invernal. De no mediar inconvenientes, el anuncio oficial se haría “a más tardar” la semana que viene.

“Las perspectivas son buenas porque vienen bajando los casos, sobre todo en el sur del país, como indicó la ministra Carla Vizzotti el martes”, señalaron al hacer foco en una de la regiones del país más visitadas durante el invierno. “Pero todavía hay un piso muy alto y hay que seguir monitoreando los números . Habrá una definición en los próximos días”, remarcaron desde el Ministerio que dirige Matías Lammens.

De manera independiente a los anuncios del Gobierno, al igual que sucedió durante el verano, cada provincia en donde la actividad esté permitida, establece requisitos determinados que deben cumplir los turistas para poder ingresar. Todas se encuentran detalladas en un sitio que Turismo lanzó con la temporada de verano y se actualizan conforme a las medidas que implementen.

En general, los requisitos son parecidos a los que se solicitaban en verano: la tramitación del certificado de turismo, que se obtiene desde tres a 48 horas según la provincia; la presentación de una prueba de PCR negativo; y, en algunos casos, también se pide contar con un seguro de viaje COVID-19.

Hasta el momento, la mayor parte de los distritos mantienen habilitado el turismo interprovincial con excepción de tres provincias. Se trata de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca, dado que la fase de restricciones en la que se encuentran no permite el ingreso de turistas. En los casos de Catamarca y Santiago del Estero, la medida rige hasta el 30 de junio y en Córdoba hasta el 2 de julio.

Córdoba todavía no definió medidas

Córdoba es una de las provincias que recibe gran afluencia de visitantes, tanto en verano como en invierno. Sin embargo, a causa de los números que pusieron en alerta a las autoridades en las últimas semanas en lo que refiere a la pandemia, actualmente rigen fuertes restricciones para la circulación y el desarrollo de actividades. Esto incluye, entre varios puntos, la suspensión de las clases presenciales en gran parte del distrito y de la actividad turística.

“Las medidas se van evaluando en forma semanal y hasta diaria, con el equipo de expertos que trabaja con el ministerio de Salud y a su vez con los intendentes”, detallaron a este medio desde la cartera sanitaria local. “Esas reuniones son semanales, y sobre los parámetros epidemiológicos y cómo se va comportando la pandemia se define el próximo período. Por el momento no hay novedades respecto de las vacaciones de julio”, indicaron a TN.com.ar.

La Provincia definirá, según remarcaron, más cerca del 2 de julio, fecha en que vencen las medidas actuales.

Los requisitos, provincia por provincia

Jujuy

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

Formosa

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: sí.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: al llegar a la provincia se debe realizar una cuarentena de 14 días. Por el momento, la ciudad de Formosa está cerrada al turismo y hay varias actividades restringidas.

Tucumán

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: solo en algunos casos (quienes lleguen desde alguna provincia que no es del Norte, ingresen por vía terrestre y no cuenten con una reserva de alojamiento habilitado o se hospeden en un domicilio particular, deben presentar un certificado COVID negativo realizado en las 72 horas previas al arribo).

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: todos los turistas que lleguen tanto por vía aérea como terrestre, deben completar una declaración jurada al ingresar a la provincia. En el caso de los pasajeros que procedan de aviones, se harán controles médicos. Además, están suspendidos los eventos masivos y festivales.

San Rafael, uno de los destinos turísticos más importantes de Mendoza y de los más elegidos por los turistas. (Foto: Télam)

Salta

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

Chaco

-Certificado de turismo: no.

-Prueba de PCR negativa: sí.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: se debe gestionar un permiso provincial en el sitio del Gobierno local para ingresar. Hasta el momento está limitada la circulación en horario nocturno: de lunes a miércoles de 00:00 a 06:00, y de jueves a domingo de 02:00 a 06:00.

Misiones

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: sí.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: solicitan descargar la aplicación “Misiones Digital” en el teléfono y realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Santiago del Estero

La actividad turística está suspendida. Solo se permite el ingreso a personas esenciales de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Emergencias. Para ingresar a la provincia se debe presentar una prueba PCR con resultado negativo, una declaración jurada online desde el sistema SICOIN y el permiso para circular.

De acuerdo con la información oficial, se podrá visitar la provincia desde el 1 de julio, presentando un PCR negativo para quienes no residan en provincias del Norte y no tengan una reserva de alojamiento turístico habilitado. Además, para algunos casos, solicitarán seguro de viaje COVID-19.

Catamarca

La actividad turística está suspendida hasta el 30 de junio. Tampoco están habilitados los eventos y festivales.

Corrientes

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: sí; para turismo es un PCR gratuito al ingresar a la provincia por cualquier vía.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: se solicita una declaración jurada a los mayores de 16 años, que se completas junto con el permiso para ingresar a la provincia. También solicitan una reserva o compra de un servicio turístico.

Santa Fe

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: solicitan contar con una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado y registrarse en la aplicación de la provincia.

La Provincia de Buenos Aires no prevé, hasta el momento, restringir la circulación entre los distritos. (Foto: Télam).

Buenos Aires

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

Ciudad de Buenos Aires

-Certificado de turismo: no.

-Prueba de PCR negativa: no, pero se solicita la realización de un test al llegar.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hay que completar una declaración jurada antes de llegar. No están habilitados el bus turístico y los viajes en transporte público para personas no esenciales.

Entre Ríos

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

Córdoba

La actividad turística está suspendida hasta el 2 de julio.

La Rioja

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: sí, en los casos de quienes lleguen desde el extranjero (que además deben cumplir un aislamiento de 7 días en un lugar designado por la autoridad sanitaria) y para residentes de otras provincias.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: se debe completar una declaración jurada.

En el caso de La Rioja, no están permitidos los viajes de contingente, excepto los que participen en actividades deportivas oficiales de carácter nacional. El ingreso a la provincia está cerrado entre las 19:00 y las 06:00 del día siguiente y la circulación interdepartamental suspendida a nivel genera (salvo en casos de salud, trabajo o aprovisionamiento y solo estará habilitada entre las 06:00 y las 21:00).

San Juan

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

Mendoza

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

San Luis

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: hasta el momento, la provincia no solicita requisitos extra para los turistas.

La Pampa

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: se debe gestionar un permiso provincial y el ingreso puede hacerse solo entre las 06:00 y las 23:00.

Neuquén

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: no.

-Otros requisitos: se debe solicitar el permiso en la APP Cuidar.

Río Negro

-Certificado de turismo: no.

-Prueba de PCR negativa: sí.

-Seguro de viaje específico COVID-19: opcional.

-Otros requisitos: se debe descargar la aplicación “Circulación RN” y 24 horas antes del viaje hay que completar una declaración jurada de salud.

La ciudad de Bariloche recibe gran afluencia de visitantes en los meses de invierno. (Foto: Facebook oficial / Bariloche Patagonia Argentina).

Chubut

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: solo para quienes lleguen desde la Provincia o Ciudad de Buenos Aires.

-Seguro de viaje específico COVID-19: sí.

-Otros requisitos: piden tener instalada la aplicación Cuidar y, además, presentar una reserva de alojamiento turístico o datos del residente de la provincia en donde se alojarán los turistas.

Santa Cruz

-Certificado de turismo: no.

-Prueba de PCR negativa: sí.

-Seguro de viaje específico COVID-19: solo para todos los turistas con domicilio fuera de la provincia.

-Otros requisitos: solicitan permiso, declaración jurada y reserva de alojamiento.

Tierra del Fuego

-Certificado de turismo: sí.

-Prueba de PCR negativa: no.

-Seguro de viaje específico COVID-19: sí.

-Otros requisitos: tener una reserva de un alojamiento turístico habilitado.