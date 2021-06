Los rumores de regreso entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra siguen en el auge de los medios, y todos esperan por segundo la confirmación de los cantantes.

Este rumor de vuelta de Tini Stoessel y Sebastián Yatra dio inicio en Miami y siguió ahí hasta ahora, donde supuestamente se llegó a la conclusión de que ambos compartían la misma estadía.

En ese viaje express de Tini Stoessel, algunos seguidores afirman haber encontrado similitudes entre las fotos de la cantante y de su ex pareja.

No mucho tiempo después en la presentación de “3 de la mañana” un nuevo hit de Mau y Ricky con Sebastián Yatra, la famosa se presentaría a la fiesta de lanzamiento.

Muchos fueron los convocados al lugar, pero quienes estuvieron en la lupa fueron Tini Stoessel y Sebastián Yatra que se los ha visto por unos videos manteniendo cierta cercanía.

En “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito retomó este ,que comienza a ser el tema del momento, y comentó haber hablado con una fuente cercana a la famosa.

¿Se confirma?

Ángel de Brito confesó haber entablado una conversación con el papá de Tini Stoessel, a quién le preguntó qué tan ciertos eran los rumores del regreso de la parejita.

Sin embargo según el papá Stoessel, Tini no le ha comentado absolutamente nada y los rumores no dejan de ser solo rumores, por otro lado “angel responde” dio un rotundo no a la pregunta más mencionada del país.