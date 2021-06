Desde hace varios días hay una competencia entre los participantes de La academia (eltrece) por ver quién le trae el mejor candidato a Jimena Barón. La semana pasada tuvo su oportunidad Barby Franco y este jueves hizo lo suyo Cande Ruggeri.

Tal como lo había prometido, la bailarina cumplió y trajo a su hermano Stephan para presentárselo a la jurado del certamen. Sin embargo, La Cobra no se mostró muy conforme con la propuesta y ya apenas lo vio dejó en claro que le parecía muy joven.

“Hoy dijo que iba a traer a su hermano porque es el candidato ideal para Jimena Barón. Ayer le dijimos que iba a venir el galán, el hombre que busca conquistar el corazón de la dama y ahí está Stephan, que se vino vestido muy fachero”, aseguró Marcelo Tinelli tras presentarlo.

“Miren que me lo piden todas, hasta discutí con mis amigas porque me pidieron a mi hermano”, sostuvo Cande Ruggeri mientras intentaba convertirse en la cuñada de Jimena Barón.

“La otra vez vi al candidato de Burlando y Barby y me pareció que no iba tanto con Jimena, entonces pensé en Stephan”, agregó la rubia mientras La Cobra lo miraba con recelo. Es que ella volvió a insistir en la edad de su hermano y el hecho de que no sabía si él si iba a bancar estar con una mujer que ya tenía un hijo pequeño a quien cuidar.

“A mí me re gusta Jimena, es una bomba”, disparó Stephan. “Es joven, yo tengo diez años más, está bien igual, no hay ningún problema, pero hay que ver si se la banca salir con una mujer mayor y con un hijo”, detalló Jimena Barón. “Después pasame el teléfono”, le terminó pidiendo Marcelo Tinelli a Cande para asegurarse de que el número le llegue a La Cobra.

Fuente Paparazzi