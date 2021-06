Derrumbe en Miami

El dueño del departamento de Miami en el que se alojaba la pareja de argentinos con su pequeña hija y que permanecían desaparecidos dijo que hasta el momento no se sabe nada de ellos y que llamó a todos los hospitales “y no están”.

Nicolás Patoka, es propietario de dos departamentos en el edificio que se derrumbó y contó que “uno está intacto, pero el otro desapareció, ya no existe más. Y ahí estaba la pareja argentina muy amiga de la familia con su hijita”.

Si bien Patoka no quiso dar a conocer las identidades de la pareja, trascendió que se trata del cirujano plástico Andrés Galfrascoli, y de su marido, Fabián Núñez, quienes habían viajado a Miami junto a la hija de ambos, de 6 años.

“Son muy buenas personas que lucharon toda su vida para poder tener una niña y es muy injusto que se hayan ido así. Aún no los han encontrado. No se sabe si están en algún hospital. Pero yo he llamado a todos los hospitales y no están”, comentó Patoka en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

Y agregó: “Nadie sabe de ellos, por lo que me hace pensar lo peor. Las autoridades no pudieron confirmar nada. Espero que si siguen entre los escombros sigan con vida. En algún momento los van a encontrar espero”.

Además, Patoka contó que el edificio tiene unos 40 años y que estaba por ser refaccionado. “Iban a empezar con las remodelaciones para refaccionarlo para pasar unas inspecciones. Según las últimas noticias dicen que no fue problema del techo porque estaba preparado para aguantar no sé cuántas veces el peso de esa maquinaria en el techo”, señaló. El hombre dijo que “lo que colapsó fue el garage y con él cae todo el ala del edificio”.

Patoka comentó además que su madre fue quien le prestó al actor Nicolás Vazquez y su pareja Gimena Accardi, el departamento en el que estaban pasando sus vacaciones: “Mi madre le prestó el edificio a Nico Vázquez y Gime Accardi. Ellos se llevaron el susto porque estaban en el garage tres minutos antes de que colapsara todo”.

Fuente Diario26