A principios del 2020, Angie Balbiani se enteró que quedaba afuera de Intrusos, donde se desempeñaba como panelista. En ese momento, todo apuntaba a un supuesto ataque de celos de la esposa de Rial, Romina Pereiro.

Hace unos días, Balbiani contó qué fue lo que le molestó a Pereiro: “No, no me llamó. Eso molestó. Yo le traje habanos porque me había ayudado con una negociación. Eran cuatro y de hecho los compró Juan, mi novio”. “Jorge me ayudó en una negociación con KZO, porque viste que cuando uno trabaja para un canal y te llaman para otro, uno tiene que negociar”, explicó. Y aseguró que, a pesar de todo lo que pasó, ella duerme “re tranquila”.

Luego de sus declaraciones en Los ángeles de la mañana, Romina Pereiro se volcó a las redes sociales: “¿Cómo hacés para no contestarle nunca al ‘mediático de turno’?“, le preguntaron a Romina: “Es que ese no es mi juego. Me aburre, me pasa que estoy muy sensibilizada con otras cosas. Me tocó ser profesional de la salud en medio de una pandemia, y si bien no estoy en ‘la línea de batalla’, a diario me encuentro con situaciones que tengo que acompañar, muy dolorosas, que te desafían desde lo profesional y personal. Dentro del contexto que vivo profesionalmente, todo esto me parece chiquito”.

Y cerró: “Para mí, lo más importante son los vínculos y los seres queridos. Estoy súper agradecida de tener la familia, los amigos, colegas y compañeros de trabajo que tengo. Cuando tus prioridades son esas, cualquier otra cosa, ni siquiera te roza. Pero entiendo y respeto al que le sirve y le suma. Yo por mi lado, no puedo estar más que agradecida con la vida”.

Fuente Paparazzi