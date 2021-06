Nadie como una amiga muy cercana para hablar con voz autorizada sobre lo mal o bien que la pasa una persona en una relación amorosa. Como Angie Balbiani, que siendo una de las amistades más estrechas de Pampita, fue testigo de los mejores y los peores momentos de la modelo.

Por eso, de visita en LAM, y después de hablar de su feliz presente, embarazada de su novio Juan, Angie no pudo evitar que le pregunten por la vida sentimental de Carolina Ardohain. Puntualmente, de las fuertes versiones de infidelidad que pesan sobre su ex marido, Benjamín Vicuña.

En lo primero que quisieron ahondar Ángel de Brito y sus angelitas fue en el rumor de affaire entre el actor chileno e Isabel Macedo, que nació mientras los dos grababan la novela Don Juan y su bella dama.

“Como mina, yo te re contestaría todo, pero como madre, Pampita, no sé si no se come un quilombo por hablar del pasado, si el presente ya es tan lindo”, arrancó la panelista de Editando Tele, que dio a entender que el romance existió al decir que “Pampita no vio un fantasma”.

Pero con la intención de ir más allá, Ángel disparó, sobre Vicuña: ¿Fue el amor de su vida y el que más la hizo sufrir?”. “Yo creo que el amor de la vida es el actual”, respondió Balbiani sobre el marido de su amiga, Roberto García Moritán, con quien espera una beba que nacerá en julio.

“Obviamente, hoy su amor es Roberto, ¿pero antes?”, insistió De Brito, a lo que la invitada reconoció: “Y… fueron diez años de relación, cuatro hijos. Es un montón”. Y luego, cuando el conductor de El Trece le preguntó con quién había sufrido más, si con Benjamín o con el polista Martín Barrantes, con quien Pampa estuvo casada sólo dos años, ella contestó, elegante pero filosa. “Estuvo más tiempo con Benjamín. Te contesté con sutileza”.

¡Clarísimo!

Fuente Paparazzi