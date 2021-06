Mientras la búsqueda de sobrevivientes por el derrumbe de un edificio en Miami vive horas cruciales, con un total de 159 desaparecidos, fuentes de la investigación informaron a TN.com.ar que la argentina Graciela Cattarossi y cuatro integrantes de su familia se encuentran en la nómina que tienen los rescatistas.

(Foto: Instagram)

Según su biografía en Instagram, Cattarossi es fotógrafa y vive en Miami, donde ejerce su profesión. Suele compartir sus trabajos en las redes sociales. Su hermana Andrea es arquitecta y tiene domicilio en Pilar. En esa localidad tiene un estudio de arquitectura.

A esta familia se suman otros argentinos que continúan desaparecidos: Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de los dos.

Las hipótesis sobre el derrumbe

Si bien es temprano para definir qué provocó el colapso parcial del edificio, -y las respuestas oficiales seguramente tardarán meses en darse a conocer- algunos especialistas como arquitectos y ingenieros aventuraron algunas hipótesis, desde el peso de maquinaria usada en refacciones en el techo, hasta daños provocados por la sal marina en el concreto y las vigas metálicas de la estructura.

La caída del edificio de 12 pisos fue captada por cámaras de otros edificios. En apenas segundos, se vinieron abajo 55 de los 136 departamentos del lujoso complejo ubicado en el 8777 de la Collins Avenue, frente a la playa. Según se puede ver, el edificio se desplomó de arriba a abajo, como si fueran piezas de domino y en lo que los ingenieros conocen como un “colapso progresivo”.

“Las columnas del perímetro parecen haber fallado primero y arrastraron al resto con ellas”, dijo al diario Miami Herald el ingeniero estructural Gene Santiago.

Así fue el colapso del edificio. (Video: TN)

Uno de los detalles que llamaron la atención es que el edificio no era tan antiguo. Fue construido en 1981 y recién había empezado con la “inspección de los 40 años”, obligatoria para toda construcción de más de tres pisos en Miami tras el derrumbe de un edificio de cinco pisos en la localidad costera de Cocoa Beach, que dejó 11 muertos justo en 1981.

“La conclusión es que no es un edificio antiguo, y la inspección de 40 años o no, ese tipo de cosas no deberían estar sucediendo”, dijo Burkett, el alcalde.

Rodrigo, un argentino en Miami y propietario de dos inmuebles de las torres aseguró a TN que el colapso se debió a “fallas estructurales” del edificio.

“Se estaba reparando el techo, se estaban reparando los aires acondicionados. Pero yo sé que el garage estaba con inundación, puede ser alguna agua, alguna rajadura que haya horadado el hormigón y se vino para abajo”, expresó.