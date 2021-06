Millones de personas se han vuelto menos activas físicamente con la pandemia. Para los que trabajan desde casa, el paseo matutino hasta la parada del colectivo ha desaparecido y pueden pasar días horas enteras encorvadas frente a la computadora.

El dolor crónico no se cura, por lo que es importante que quienes tengan problemas graves o persistentes deben buscar ayuda profesional, pero que hay cosas que podemos hacer para ayudarnos.

No te quedes sentado: una de las mejores cosas que podés hacer es moverte. No te sientes en la misma posición durante mucho tiempo. Aprovechá cualquier oportunidad que tengas para mover el cuerpo, no tiene por qué tratarse de ejercicio como tal, puede ser simplemente levantarte a tomar agua, hablar por teléfono de pie, hacer un estiramiento o subir y bajar las escaleras cuando no es realmente necesario.

Cuando te movés, diferentes grupos musculares comparten el trabajo de mantener la cabeza, el cuello, la espalda y el resto del cuerpo alineados, en lugar de sobrecargar continuamente los mismos músculos. El movimiento puede ayudar a respirar abriendo el pecho y reduciendo la atrofia muscular. Aumenta el flujo sanguíneo y lubrica las articulaciones sinoviales -aquellas que permiten el libre movimiento- como las caderas y los hombros.

Crear una nueva rutina que te ayude a mantenerte en movimiento puede ser difícil, por lo que los expertos sugieren programar un cronómetro en el teléfono o la computadora para que te recuerde que debes moverte cada 20 minutos aproximadamente.

Con respecto al espacio de trabajo, si estás arrinconado en el sofá, no va a ser bueno para tu espalda. Merece la pena pensar en hacer pequeños ajustes como usar un almohadoncito para elevarte en la silla, o para apoyar la parte baja de la espalda.

Una silla ergonómica de oficina ajustable y barata puede ayudar. Un soporte para la computadora elevará la pantalla a la altura de los ojos para que no estés siempre mirando hacia abajo, sobre todo en las largas videollamadas. Un teclado externo también es útil. Hablá con tu empresa, dice Antoine. Muchas ante esta situación están proporcionando estos equipos a su personal.

Si tenés que usar un sofá, asegurate al menos de que tus pies están bien apoyados en el suelo y de que te sentás con un almohadón para apoyar la parte baja de la espalda. Los escritorios de pie pueden ser útiles, pero hay que alternar entre estar de pie y sentado, y hacer pausas regulares en la pantalla.

Al mismo tiempo, la pandemia aumenta la ansiedad por la salud, la inseguridad laboral, la educación de los hijos, etc. Es imposible cuantificarlo, pero gran parte de los dolores de espalda están motivados por esto. El pilates y el yoga son útiles para algunas personas, pero es clave también tener un buen descanso.

Esto significa reducir la cafeína por la tarde y la noche, mantener una rutina nocturna constante e intentar despertarse a la misma hora todos los días. Reducir el uso de dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse, ya que la luz de la pantalla puede dificultar el sueño porque suprime la secreción de melatonina, hormona que ayuda a conciliar el sueño.

Fuente: Msn