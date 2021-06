Tanto Agustín “Cachete” Sierra como Sofía “Jujuy” Jiménez están solterísimos y con ganas de pasarla bien. Por eso, la pregunta sobre si pasaba “algo” entre ellos caía de maduro, sobre todo después de que Juariu detectó un fluido intercambio de likes de un lado y del otro.

Entonces, suelta de lengua, Sofía fue la primera en contar en La previa de La Academia que sí, que con Cachete se mandaban mensajes privados. Pero al parecer su infidencia no le gustó nada al actor, que luego en Implacables dijo que la morocha lo había “mandado al frente”.

“¿Jujuy? No sé qué pasó. Tenía buena onda con ella y me mandó al frente con que le mandé un mensaje por instagram. Igual, no pasa nada”, dijo el campeón del Cantando 2020. Después de esta declaración, en La Previa fueron a buscar a Jujuy, que se mostró sorprendida con la molestia de su compañero y le dijo de todo.

“No le gustó que hayas dicho que te envió un mensaje, como que se la bajaste mal”, le dijeron los conductores del ciclo. “¿Se enojó? ¿En serio? ¡Ah, pero pará un poco, Cachete! ¡Bajate un poco del pony, Cachete! ¡No cancherees, Cachetito! Para mí, se agrandó Cachete porque, claro, lo venden como ‘el candidato’. Todos le tiran flores y de repente… ‘Pará Cachete, ¡bajame un cambio!’”, lanzó Sofía, entre divertida e indignada.

Y luego se excusó por lo que dijo: “Yo le diría que a mí los chicos de La Previa, que están laburando, están remando, me preguntan si tengo buena onda o si hay mensajitos… Además, tampoco dije qué me dijo en el mensaje, ni tampoco dije nada malo”.

“La verdad es que, ahora, ya no tengo ganas de juntarme. Si cree que soy una botona o algo así, me la baja peor todavía”, advirtió. Y agregó: “Si me lo llego a cruzar le voy a decir ‘Cachete Sierra, ¿qué canchereás? ¿Quién te crees que sos? ¡Bajate ya del pony un segundito!”.

