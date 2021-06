Cachete Sierra envuelto en rumores de romance con una compañera, temporada 2 capítulo 738. Desde que volvió al juego grande de la tele, el año pasado, con el Cantando, el actor aumentó su cotización más que el vacío, el asado o la nalga para milanesa: las chicas, evidentemente, mueren por él. Si hay versión de romance, historia o entrevero entre un pibe y una muchacha seguro que en el medio está su nombre. Dale Netflix, metele que se hace sola…

Ahora, un video que subió Angel de Brito a sus “historias” de Instagram despertó la sospecha de que entre Sierra y su bailarina, una morocha de un extraordinario talento artístico llamada Fiorella Giménez, hay algo más que una buena relación en la pista de la Academia de Showmatch, donde vienen cosechando muy buenas devoluciones de los jurados, uno de los cuales es el propio Angelito.

De Brito aprovechó un alto en sus funciones como tal para utilizar su celular y captar a Cachete abrazando por la cintura a Fiorella, en un gesto que evidencia que entre los dos hay una confianza extrema. Incluso, cuando subió el posteo, escribió “Acá pasa algo”, por lo que fue a fondo sin medias tintas ni titubeos.

El propio Marcelo Tinelli aprovechó su paso por la gala de ayer para preguntarles si estaban saliendo o empezando algún tipo de relación. Entonces, Cachete hizo lo mismo que viene haciendo desde el año pasado: no negó pero tampoco gritó que sí. Jugó al misterio, escondió, puso la pelota abajo de la suela y la pateó muuuy para adelante. Ella, a su lado, sólo sonrió.

CACHETE SIERRA Y FIORELLA GIMENEZ, JUGETONES Y COMPINCHES. TANTA CONFIANZA GENERO RUMORES DE ROMANCE.

Pero bueno, no fue la mejor noche para Tinelli. Entre la continuidad de Doctor Milagro, la gran final de MasterChef Celebrity 2 y el comienzo de La Voz Argentina le metieron un triple set point que lo dejó boqueando: los tanques de Telefe lograron promedios de entre 20 a 27 puntos con picos que superaron los 30, mientras que Showmatch quedó clavado en 7, una de las marcas más bajas de su historia. Así que la negativa persistente de Sierra no fue algro grave, sino una mancha más para un tigre que no endereza su rumbo.

Laurita, Jujuy Jiménez, Cande Tinelli, ahora Fiorella Giménez. Todas con un denominador común: Agustín Cachete Sierra y su indomable y esquivo corazón. ¿Alguna vez lo flechará alguna y se quedará con él? Quien sabe. Mientras tanto, él disfruta. Total, quién le quita lo bailado…

Fuente Paparazzi