Hace algunos largos meses atrás, Ximena Capristo y Gustavo Conti fueron los protagonistas de una fuerte crisis de pareja, luego de que la modelo publicara a través de sus redes sociales un chat privado de su marido en el que hablaba con una de sus fanáticas y acordaba verse cara a cara en un futuro cercano para mantener un affaire.

Luego de varios idas y vueltas, y tras vivir durante un tiempo en casas separadas, acordaron arreglar su situación y apostaron nuevamente por su amor y por su hijo Félix que los mantuvo unidos durante los malos tiempos.

Ahora, invitada al ciclo Es por ahí, Ximena recordó aquella disputa con Conti y reveló cómo se encuentra su relación actualmente: “Sí, por supuesto, seguimos juntos. Son cosas que suceden y uno ahí toma la decisión de si sigue adelante por la familia, si estás enamorada, si vale la pena…”

Asimismo, al ser preguntada por el panelista Guido Záffora de si había logrado “perdonar” a su marido, Capristo explicó: “Uno vive perdonando. En lavida hay que perdonar, pero en este caso no porque nunca se concretó, es raro explicar eso. Yo le creo a él que no concretó y lo perdoné”.

Además, ahondó en los detalles de los fuertes dichos que dijo tiempo atrás y realizó una fuerte autocrítica sobre su accionar: “Se hizo una gran bola. Yo me calenté y publiqué, que me arrepiento, lo quiero decir, un chat que encontré. Que no busqué, pero apareció en el iPad que compartimos. Miré y justo apareció el mensaje”.

“Lo publiqué porque me enojé. Fue la reacción. A raíz de eso estuvimos un tiempo distanciados, en casas separadas”, confesó La Negra trayendo a su memoria aquellos días difíciles.

Por otra parte, en aquel entonces se vinculó a Silvina Luna como la posible tercera en discordia, pero tanto Conti como Ximena la defendieron y cortaron de raíz esos rumores: “Silvina es amiga real desde que salimos del reality. Ahí no nos llevábamos bien, pero después sí. No me gustó que la metan a ella en el medio, no quería salir a decir más nada pero tuve que explicar”.

Y recordando nuevamente aquel distanciamiento que mantuvo con Gustavo, Capristo, entre risas, confesó que disfrutó de sus días de soltería: “Él se fue de casa por un tiempo porque yo le pedí que se fuera… Me gustó igual estar separada, lo voy a decir. Pero salvamos la pareja”.

Fuente Paparazzi