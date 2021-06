En la edición especial de Intrusos en la noche, si hay algo que saben manejar la dupla de conductores es la información combinada con el humor y picardía. ¡Fórmula que rinde y entretiene! Y fue mientras presentaban la bomba 3 que Rodrigo Lussich contó al aire que Nicole Neumann tuneó a su nuevo novio.

Si bien la pareja se encuentra vacacionando en Miami, desde donde comparten postales de salidas y paseos por la playa, el periodista reveló un dato de color que hasta ahora se desconocía y que tiene que ver con el hecho de que la modelo le recomendó a Manu Urcera que se haga algunos toquecitos estéticos para verse más fresco.

“Se puso de novia y lo tuneó al toque. Un pollera importante al que mandó a lo de la hermana, porque que la hermana de él es esteticista. Ella le hizo poner una inyección de bótox. Lo que ella le hizo ponerse a él, antes de viajar, fue una buena dosis de toxina botulínica”, lanzó el conductor de manera enigmática.

“Un muchacho joven, innecesario. Ella se encapricha en ponerle, porque al ex también lo tuneó. Lo peló todo. A este le hizo poner botox en la axila, para no transpirar. Porque ella odia el chivo, detesta el chivo y es muy esteta y no quiere olores”, siguió Lussich en tanto que corría por el estudio anunciando que corre un rumor.

“El anterior era muy peludo como Doman. En este caso no se si es que él quiso tuenarse y habría sido ella quien antes de irse, de sacarlo al gran mundo arreglate un poquito la cara”, acotó Adrián Pallares. A lo que Rodrigo sumó: “ella le habría dicho, antes de llevarte con mis contactos, con la creme de la creme, el culo con rosca de Miami te quiere ver impoluto. Así que ponete todo terso”.

“Ponete un poco de botox y abajo de las axilas. Ella es modelo”, fue cerrando las pistas el periodista que dejó entrever, en diálogo con Pallares que un poco exageró a la hora de entrar en detalles sobre los retoques que Urcera se había hecho en el centro de estética de Puerto Madero que tiene la hermana de él.

“Nicole mandó a tunear a Urcera. El quedó sorprendido de tanto bótox, quedó con cara de sorpresa y un ojo más chico que el otro”, lanzó Rodrigo Lussich.

“La que mandó a tunear al ex y le puso bótox en toda la cara y lo dejó sorprendido como si lo hubiera agarrado el viento es Nicole Neumann a Urcera. ¡Esto es una bomba! El quedó sorprendido de tanto bótox y quedó con cara de sorpresa y un ojo más chico que el otro”, cerró Rodrigo mientras ponían en pantalla a la modelo y el corredor en Miami.

Fuente Paparazzi