El femicidio de Abigail Riquel conmocionó a los tucumanos y tuvo trascendencia nacional por el ataque a la niña y la reacción de decenas de personas que habían salido a buscar al acusado, quien se mantuvo oculto varios días tras cometer el ataque el 18 de octubre del año pasado.

Ese día, la niña salió de su casa después de desayunar para ir a jugar con una amiga, pero al parecer, el femicida logró convencerla mediante engaños para que lo acompañara hacia un lugar desolado.

Según la hipótesis de los investigadores, José Guaymás abusó de la niña e intentó asfixiarla, aunque finamente la habría matado de un golpe en la cabeza y enterró parcialmente su cuerpo en el descampado antes de huir del lugar.

Guaymás no llegó a ser imputado por el hecho ya que si bien la Justicia había ordenado su captura y detención, el abusador fue atrapado antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad por un grupo de personas que lo sorprendieron caminando en la zona del barrio 240 Viviendas. La justicia confirmó que el acusado murió el el lugar por las heridas sufridas.

Las pericias genéticas confirmaron que el autor del femicidio fue Guaymás y por ese motivo los investigadores a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, de la Unidad Fiscal en Homicidios I, podrán requerir el archivo de las actuaciones ya que no se encontraron indicios de que otras personas hubieran participado del ataque.

Este jueves, los padres de Abigail hablaron con Los Primeros HD.

“No sabemos si está muerto, tenemos dudas. El juez no nos quiere dar el registro del sepelio. Hay versiones que dicen que está en otra provincia. Esa es nuestra duda, queremos ver alguna prueba, nunca nos llegó el acta de defunción“, dijo Pablo Riquel.

Además, acusó nuevamente a la policía por las fallas en la búsqueda de Abigail cuando la familia denunció la desaparición. “Los policías de la comisaría 12 ya no pueden estar en la fuerza. Al comisario lo suspendieron dos meses y lo enviaron a otra seccional. Una persona así no puede estar trabajando en la fuerza, no necesitamos ese tipo de policías en Tucumán“.

Por último, afirmó que el predio donde fue encontrada Abigail, continúa en estado de abandono.