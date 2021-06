La guerra de las prepagas se sigue recalentando. Ayer fue un día clave en el conflicto que enfrenta a los prestadores de salud privada con el Gobierno: por un lado, hubo definiciones en la Justicia desfavorables a las compañías; por el otro, se reunieron representantes de los trabajadores y de los empleadores para conversar sobre las paritarias, conversación que no llegó a buen puerto.

El 16 de junio pasado 15 compañías de medicina prepaga presentaron una medida cautelar para solicitar un aumento del 9,77%. Pedían que se autorizara sin que antes se expidiera el Estado, porque entendían que ya lo había hecho. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó hoy ese aumento inmediato, por lo que ahora el Estado tiene cinco días para responder si autorizará o no esa suba.

En otras palabras, la semana que viene se sabrá si habrá o no un aumento del 9,77% en la cuota de las prepagas. Sería el cuarto en el año, luego de un 3,5%, un 4,5% y un 5,5% autorizado en el primer semestre de 2021. A su vez, las compañías recurrirán nuevamente a la Justicia en los próximos días para ampliar la medida cautelar y “completar” un aumento final del 31%, confirmó a este medio Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

“No es que nosotros pedimos un aumento del 31%, sino que es lo que el Estado dice que tiene de atraso con el sector al 30 de abril pasado”, señala Belocopitt, y afirma que así lo informó la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo estatal que regula los aumentos del sector. TN.com.ar se comunicó con autoridades de la Superintendencia, pero no recibió respuesta.

Ayer por la tarde, cerca de las 17, hubo otra reunión por la paritaria de Sanidad. El gremio que dirige Héctor Daer solicita un aumento no menor al 40%, en línea con los incrementos que se están rubricando por los últimos días, como el de Camioneros y el de La Bancaria. El sector privado de salud, donde también está incluido PAMI y las obras sociales además de las prepagas, asegura que no puede hacer frente a una suba de este calibre.

“Los empresarios han ratificado que no van a aceptar la actualización de los salarios de los trabajadores de Sanidad que hemos solicitado y no han formulado ninguna propuesta alternativa”, aseguró Sanidad en un comunicado. Para el gremio, los tiempos de negociación se agotaron, y convocó a reuniones para definir “un plan de lucha”, advirtió en el texto. Es decir, en las próximas horas se podría definir un paro de los trabajadores del sector de la salud.

“Llevamos 500 días trabajando sin descanso en beneficio de todos, pero tenemos fuerzas suficientes para pelear por lo nuestro”, sumó el comunicado.

Minutos después llegó la respuesta de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). “Sin aumentos en los aranceles, los prestadores de salud confirmaron que no pueden garantizar aumentos salariales” fue el título.

“Si los prestadores no reciben el aumento de aranceles necesario para afrontar las paritarias 2021, no pueden avanzar en la negociación”, resaltó el texto.(Foto: Adobe Stock).

“Si los prestadores no reciben el aumento de aranceles necesario para afrontar las paritarias 2021, no pueden avanzar en la negociación”, resaltó el texto. “Los representantes de la FAPS explicaron -como ya lo han hecho en reiteradas oportunidades- que los ingresos de los prestadores están atados a los aranceles impuestos por los financiadores (obras sociales, empresas de Medicina Prepaga, PAMI), y que, si esos aranceles no se actualizan acorde al porcentaje solicitado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina para la negociación paritaria actual, las instituciones prestadoras no tienen posibilidad alguna de enfrentar el aumento”, indicó.

¿Qué quiere, entonces, el sector de la medicina privada? “Esperamos que la Justicia nos dé la razón: en esta ocasión, no otorgó el amparo inicialmente, pero le pide al Gobierno que explique por qué no lo da”, resume Jorge Piva, director general de Medife.

“Queremos que el gobierno tenga en cuenta lo que su propia agencia técnica le indica cuando formula los considerandos del decreto que otorga los aumentos y que se utilicen como lo marca la Ley de Medicina Prepaga; las evidencias que indican la necesidad de los ajustes”, concluye Piva.

La guerra entre las prepagas y el Gobierno comenzó a mediados de junio, cuando la vicepresidenta, Cristina Fernández, lanzó una frase sugerente que el sector interpretó como una posible estatización del sistema de salud privado. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo durante un acto en la puerta del Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata.